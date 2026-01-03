El fuerte mensaje de Marcela Feudale sobre la drámatica detención de Nicolás Maduro en Venezuela

Marcela Feudale se pronunció en sus redes sociales luego de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un megaoperativo en Caracas, Venezuela, que tomó a todos por sorpresa.
Tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa a manos de Donald Trump, varios famosos se expresaron sobre la situación, entre ellos, Marcela Feudale.
La historiadora tiene la facultad de opinar sobre temas políticos, ya que su formación y su capacidad para informarse la avalan. Después está la cuestión de coincidir o no con su ideología y sus opiniones, que suelen generar divergencias. Ahora, opinó sin filtro sobre el conflicto del día.
"Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías. Buon Giorno", dijo en un primer posteo.
En un segundo mensaje, siguió con su análisis político de la situación, repudiando claramente el accionar del mandatario estadounidense: "Trump confiesa haber atacado a Venezuela y a su líder Maduro, por lo que debió haber tenido autorización del Congreso. El ataque se convierte en anticonstitucional. Lo coloca en problemas en su propio país. ¿Le importará? ¿Harán algo los democratas?".
Un megaoperativo militar llevado adelante por Estados Unidos durante la madrugada del sábado en Caracas culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera de Venezuela por disposición del presidente Donald Trump. La noticia generó un fuerte impacto a nivel mundial y desató una ola de reacciones en distintos ámbitos.
En ese contexto, numerosas figuras del espectáculo argentino e internacional se pronunciaron en redes sociales, donde expresaron su postura y acompañaron al pueblo venezolano en medio de la conmoción global que provocó el hecho.
Uno de los primeros en manifestarse fue Ricardo Montaner, quien utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje cargado de emoción y fe: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amen amen".
Minutos más tarde, el cantante volvió a expresarse con euforia y escribió: "Que hermosa mañana, ehhh..! #VenezuelaLibre".
Su hijo, Ricky Montaner, también se refirió a lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde reflejó la angustia y el desvelo que se vivía en su entorno. "Dios mío aquí no hemos dormido", acompañando el mensaje con emojis de llanto y la bandera venezolana.
Por su parte, Catherine Fulop compartió una imagen cargada de emoción y dejó un mensaje esperanzador: "Dios nos proteja! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela". En la misma línea, Oriana Sabatini publicó el emoji de la bandera venezolana junto a manos unidas en señal de ruego.
Charly Alberti se sumó con un breve pero contundente mensaje: "Vamos Venezuela!". Yanina Latorre, en tanto, escribió en X: "Hermosa mañana".
Otro de los artistas que se expresó fue Carlos Baute, quien compartió un extenso y sentido mensaje dirigido a sus compatriotas.
"Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro familia, amigos, nuestra gente. Estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!".
También estuvieron quienes se manifestaron en contra de este operativo, entre ellos, Nito Artaza: “Ningún imperio puede decidir el destino de América. Hoy Venezuela, mañana cualquiera. América Latina no será jamás colonia”.