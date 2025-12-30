CIA, drones y un muelle narco: cómo fue la operación inédita de EE.UU. dentro de Venezuela

El presidente Donald Trump pareció reconocer por primera vez el ataque en una entrevista concedida la semana pasada, que inicialmente pasó casi desapercibida. No obstante, evitó brindar detalles concretos, incluso cuando fue consultado de manera directa por periodistas este lunes. El ataque podría escalar de forma significativa la tensión entre Estados Unidos y el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Washington viene presionando para que abandone el poder en el marco de una agresiva campaña militar.

En los últimos meses, Estados Unidos lanzó ataques que destruyeron más de 30 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, en lo que describió como una ofensiva contra el narcotráfico.

Además, Trump ordenó un bloqueo a petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Si bien el mandatario había amenazado en reiteradas oportunidades con realizar ataques dentro del país, hasta la operación atribuida a la CIA a principios de este mes, las únicas acciones conocidas habían sido contra barcos sospechados de tráfico de drogas en aguas internacionales.

La CIA declinó hacer comentarios sobre el episodio. CNN solicitó declaraciones a la Casa Blanca, al Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y a los ministerios venezolanos de Comunicación y de Relaciones Exteriores, sin obtener respuesta.

“Golpeamos todos los barcos y ahora golpeamos el área”, afirmó Trump. “Es el área de implementación, donde se implementa todo, y eso ya no existe”, agregó.

Por el momento, no hay ninguna respuesta ni de la fábrica o lugar de almacenamiento - según los Estados Unidos - ni del dictador Nicolás Maduro.

Benjamín Netanyahu, testigo calificado del anuncio de Donald Trump

El presidente Trump estaba en una conferencia de prensa con el premier israelí. De pronto un periodista le preguntó por una versión sobre un ataque efectivo en terreno venezolano. Trump, los miró y dijo: "Bueno, hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas. Así que atacamos a todos los baros y ahora al área en donde se cargan. Ahí es donde operaban y eso ya no existe más".

La declaración de Donald Trump fue breve pero contundente. No hizo más que confirmar lo que adelantó que podría suceder en cualquier momento. Pasar de los ataques a buques petroleros o lanchas de narcotraficantes a la acción directa en el terreno. A ese tipo de intervención a la que en un primer momento anunció como acciones "encubiertas" de la CIA. Las mismas maniobras que, por su carácter, explicó en Washington que no se necesitaba una aprobación explícita del Congreso.

Cuando los periodistas que escucharon la confirmación de boca del presidente Trump comenzaron a investigar, la cadena CNN fue la primera que dijo que, efectivamente y de acuerdo a sus fuentes, esta primera incursión sobre territorio venezolano, aunque era en un puerto, fue llevada adelante por la CIA.

botes venezuela Restos de una de las embarcaciones atacadas por los Estados Unidos, con la acusación de ser lanchas rápidas de los narcos. (Foto: Gentileza NYT)

En Venezuela, silencio de radio

Hasta el momento, ni el régimen bolivariano de Maduro ni los propietarios de la compañía atacada en el muelle hicieron comentario alguno. Tal vez como para poder negar que lo que dijo Trump haya ocurrido en la realidad. Pero eso es muy difícil, porque llegado el caso, no tardarán en aparecer videos, como con los ataques en el mar a las lanchas rápidas o bloqueos a petroleros.

En los últimos meses, Estados Unidos lanzó ataques que destruyeron más de 30 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, en lo que describió como una ofensiva contra el narcotráfico.

Una de las fuentes describió el ataque como exitoso en términos operativos, ya que destruyó la instalación y las embarcaciones asociadas. Sin embargo, lo calificó como mayormente simbólico, dado que se trata solo de uno de los muchos puertos utilizados por los narcotraficantes que operan desde Venezuela. Además, el hecho habría pasado prácticamente inadvertido, incluso dentro del propio país, en tiempo real.

Venezuela, cartel de los soles y Al Qaeda

Donald Trump está rodeado de colaboradores que multiplican sus palabras, jamás las corrigen. Por eso, no es de extrañar que el titular del Pentágono, el particular Pete Hegseth, hiciera su propia interpretación. El Secretario de Defensa comparó la situación de los narcos venezolanos - para la Casa Blanca, Nicolás Maduro es parte del Cartel de los Soles - con la de Al Qaeda tras el atentado del 9/11 y el inicio del siglo XXI.

Hegseth dijo: “Estos narcoterroristas son el Al Qaeda de nuestro hemisferio y los estamos cazando con la misma sofisticación y precisión con la que cazamos a Al Qaeda”.

Del otro lado, silencio absoluto. El Gobierno de Nicolás Maduro no ha respondido ni se ha dado por aludido sobre lo que sería un paso más en una escalada que comienza a preocupar en la Organización de Estados Americanos y en los países de la región.

Es el paso a una segunda fase del hostigamiento de los Estados Unidos de Trump a la Venezuela de Maduro. Que puede tener implicancias a nivel continental. Donald Trump mantuvo información en secreto, pese al anuncio. Al preguntarle si tras la operación estaba el ejército de Estados Unidos, Trump no respondió si lo había ejecutado el ejército, que este lunes atacó una nueva supuesta narcolancha y asesinó sin juicio previo a dos tripulantes en el Pacífico. “No quiero decir eso”, dijo. “Sé exactamente quién lo hizo, pero no quiero decirlo. Pero ya sabes, fue a lo largo de la costa”, se limitó a comentar.