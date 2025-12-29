Tragedia al volante: tomaba mate mientras manejaba y terminó en un vuelco fatal

La esposa del hombre, de 65 años, logró salir del vehículo sin asistencia y fue atendida en el lugar, sin necesidad de ser trasladada a un centro de salud. Ante los investigadores, declaró que el accidente ocurrió mientras le ofrecía un mate a su marido, instante en el que el conductor habría perdido el dominio de la camioneta antes de despistarse y volcar.

La causa fue caratulada como muerte por accidente y quedó a cargo de la UFI N.º 14 del Departamento Judicial La Plata, conducida por la fiscal Ana Scarpino, quien ordenó las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho y descartar otras hipótesis.

Un camión chocó contra un colectivo y dejó 19 heridos

Un choque entre un camión frigorífico y un colectivo de la línea 117 ocurrido este lunes por la mañana en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Villa Devoto, dejó 19 personas heridas y generó un amplio operativo sanitario y de seguridad.

El accidente se produjo cerca de las 6.30, en sentido al Río de la Plata, cuando el camión impactó desde atrás contra la unidad de transporte público, que circulaba con una importante cantidad de pasajeros. A raíz del impacto, estallaron varias ventanillas y se produjeron roturas en el parabrisas y en el vidrio trasero del colectivo, lo que provocó lesiones de distinta consideración entre quienes viajaban a bordo.

Choque colectivo y camión General Paz

Según la primera reconstrucción, el camión que trasladaba alimentos no habría logrado frenar a tiempo y terminó incrustándose en la parte trasera del colectivo. La violencia del choque obligó a desplegar un operativo de emergencia con al menos 20 ambulancias del SAME y la instalación de una unidad de triage en el lugar para clasificar a los heridos.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el impacto fue severo y que el camión “prácticamente se metió dentro del colectivo”, lo que agravó las consecuencias del siniestro. Las 19 personas asistidas, entre ellas los choferes de ambos vehículos, fueron trasladadas a los hospitales Zubizarreta, Vélez Sársfield y Pirovano, con diagnósticos de politraumatismos, cortes por vidrios, latigazos cervicales y golpes. De acuerdo al parte oficial, todas se encontraban fuera de peligro.

El choque provocó importantes demoras en la zona, ya que la circulación quedó reducida a media calzada durante varias horas. Personal de la Policía de la Ciudad ordenó el tránsito y preservó el área, mientras que Bomberos inspeccionó ambos vehículos para descartar riesgos adicionales, como pérdidas de combustible.

Aunque todavía se esperan las pericias definitivas, las primeras versiones indican que el colectivo se encontraba reducido o detenido al aproximarse a una intersección cuando fue embestido desde atrás. Testigos señalaron que el impacto fue especialmente fuerte en el sector central de la unidad, donde viajaban pasajeros de pie, y no descartaron que la velocidad del camión y el asfalto húmedo hayan influido en el siniestro.