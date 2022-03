Descontrol y tiroteos en Miami: se declaró el estado de emergencia y toque de queda para frenar la ola de violencia en la ciudad

El toque de queda entrará en vigor desde este jueves y se mantendrá hasta el lunes, y será entre las 12 de la madrugada y las seis de la mañana, precisó el Miami Herald.

“No podemos sostener esto más, simplemente no podemos. Nosotros no pedimos el Spring Break, no lo promovemos, solo lo soportamos y sinceramente no queremos hacerlo más”, manifestó Gelber.

Gelber informó que se desplegaron 371 policías, y aún así hubo varios disturbios y tiroteos. Por esta razón decidió tomar medidas más radicales.

Según el diario, desde que empezó Spring Break, a mediados de febrero, nueve policías fueron heridos en distintos episodios.