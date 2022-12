Desde la guerra en Ucrania a Argentina campeón: los 5 hechos que conmovieron al mundo en 2022

Primero hay que saber sufrir

La Argentina llegó como candidato con un ciclo invicto de 36 partidos, además de ostentar los títulos de Campeón de América ante Brasil en el Maracaná y ganador de la "Finalísima" en Wembley ante Italia (el campeón europeo).

Pero Arabia Saudita, el rival más débil a priori, nos hizo pasar del sueño a la pesadilla. La Scaloneta no jugó bien y perdió por 2 a 1 en su debut. De todos modos, como dijeron los jugadores y el DT albiceleste, fue un golpe que se recibió a tiempo.

"Que la gente confíe, este grupo no los va a dejar tirados" fue el mensaje esperanzador del capitán en medio de una crisis inesperada. Messi marcó el gol de la Argentina en ese partido. Fue el primer mojón en "su" Mundial, el primer paso hacia la gloria (incluso en la derrota).

Así se empezó el camino para la consagración. Primero ante México, no se podía perder. En un partido cerrado, Messi frotó la lámpara e hizo un golazo. Luego Enzo Fernández -una de las figuras de la Copa- puso el 2 a 0 definitivo con otra obra de arte.

Luego llegó Polonia para definir el pase a octavos de final. Era el rival más fuerte del grupo, pero Argentina lo despachó con otro 2 a 0. Con los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Robert Lewandowski, la estrella polaca, pasó inadvertida y encima Leo Messi lo humilló e ignoró en el medio de la cancha.

En los octavos de final llegó el cruce con Australia, que no estaba en los planes de nadie (Dinamarca, el candidato del grupo, fue una enorme decepción). De nuevo Messi abrió el camino y una "avivada" de Julián Álvarez pusieron en ventaja a la Argentina. Pero como siempre hay que sufrir, un rebote les dio un gol inesperado a los australianos y en el final del partido una atajada del "Dibu" Martínez evitó lo que pudo haber sido un empate agónico.

En cuartos llegó el partido más caliente del Mundial. Los Países Bajos, con el DT Van Gaal a la cabeza, "calentaron" la previa. La Scaloneta dominó todo el partido y se puso cómodamente 2 a 0 con goles de Julián Álvarez (corrida de 75 metros y gol a lo Kempes en 1978) y otra vez Leo Messi.

que mirá bobo.jpg "Qué mirá' bobo, andá pa'llá, bobo". La frase de Leo Messi a un neerlandés, furor en el Mundial (Foto: gentileza TyC Sports).

Pero la Argentina se retrasó tanto como se adelantó Países Bajos en el campo de juego. En pocos minutos empataron con dos goles de Weghorst, otro provocador. La Scaloneta mostró un gran temple en el alargue, aunque no alcanzó. En los penales, apareció la figura del arquero Martínez. Atajó dos penales y la Argentina pasó a semifinales.

Ya en semis apareció Croacia, que nos había ganado 3 a 0 en el Mundial de Rusia 2018. Eran los subcampeones. La Argentina jugó uno de sus mejores partidos y le "devolvió" aquel 3 a 0 de cuatro años antes. Messi anotó un gol de penal y jugó un partido brillante, que incluyó una jugada extraordinaria ante el defensor Gvardiol para darle un pase a Julián Martínez para el tercer tanto.

La final "soñada" fue contra Francia. El campeón mundial, el que nos eliminó en octavos en Rusia (fue 4 a 3). Con el condimento del duelo de las estrellas del PSG, Messi y Mbappé.

La Argentina jugó de manera brillante durante 63 minutos. Ganaba 2 a 0 (goles de Messi y uno de Di María, en una gran maniobra de contragolpe). Pero la salida de Di María coincidió con los cambios jugados del DT galo Didier Deschamps. El revulsivo despertó a Mbappé, que marcó dos goles en menos de diez minutos y forzó un alargue. En el segundo tiempo suplementario, Messi marcó su séptimo gol del torneo. Mbappé no se quedó atrás y volvió a empatar con un penal (octavo gol y goleador de Qatar 2022).

Otra vez, la definición por penales. Mbappé pateó y convirtió su tercer penal en el partido y cuarto gol. Messi igualó en los tiros desde los doce pasos. Ahí apareció el "Dibu" Martínez: atajó el siguiente tiro y el tercero de Francia se fue desviado. Dybala y Paredes convirtieron.

El cuarto penal de Francia fue gol y, entonces, todo quedó en los pies de Montiel. El defensor que nunca falló un penal cumplió. Anotó y le dio el triunfo final a la Scaloneta. La Argentina, consagrada como tricampeón del mundo, y Leo Messi, elevado a la categoría de leyenda.

Luego el recuerdo para generaciones. La "caravana de los campeones" entre el festejo de cinco millones de argentinos que desbordaron todo. Desde Ezeiza hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires. El mejor cierre para el país, en un 2022 muy complicado.

caravana seleccion argentina.jpg Una multitud inédita acompañó a los campeones del mundo (Foto: archivo).

El año empieza mal: la guerra entre Rusia y Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia, invadió el este de Ucrania el 24 de febrero. La excusa: proteger a las minorías prorrusas de una tendencia neonazi que los hostiliza desde el gobierno de Kiev con Volodímir Zelensky. La guerra -advertida por Joe Biden- en el corazón de Europa trajo consecuencias globales. Aumento del precio de los combustibles y de la energía. Miles de millones de dólares enviados a Ucrania como ayuda para resistir al invasor. Hechos atroces contra poblaciones civiles que están bajo investigación de Naciones Unidas por posibles crímenes de guerra.

guerra 6 meses.jpg La crisis sobre la crisis. Seis meses de combates entre Rusia y Ucrania trazan un panorama mundial más complejo tras el efecto catastrófico de la pandemia (Foto: AP).

En el medio de ataques y bombardeos quedó la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, y el impedimento para la salida de alimentos al resto del mundo que disparó los precios internacionales. Más de 8 millones de personas abandonaron Ucrania a partir del conflicto y se convirtieron en refugiados. Cuando comenzó la invasión, la población ucraniana era de 44 millones de personas.

Pasaron ya más de 10 meses en guerra. Ucrania sigue en pie y su presidente es uno de los personajes del año como símbolo de la resistencia de su país. Valdimir Putin habla de una paz posible vacía de contenido. No hay ningún intento serio para poner fin a la sinrazón de la guerra.

La muerte de la reina Isabel II

La reina británica tenía reservado el año 2022 como muy especial en su vida: celebrar el "jubileo de platino", es decir, 70 años como monarca. El período más extenso para un rey en la historia británica. Solo Luis XIV, en Francia, reinó más tiempo que ella.

la reina foto oficial.jpg La rieina Isabel II e Inglaterra, 70 años como monarca de Gran Bretaña (Foto: The Royal Family, cuenta oficial de Twitter).

Pero desde 2021, los festejos comenzaron a empañarse. Su esposo, Felipe de Edimburgo, murió en abril de ese año. Llevaban un matrimonio de 73 años y estaba próximo a cumplir su centenario de vida. Fue el primer golpe duro para la reina. Su salud, a los 95 años, comenzó a deteriorarse. Debió suspender apariciones públicas y viajes. Debía operarse una rodilla, pero no quiso por los riesgos que implicaban a su edad. Para peor, a fines de 2021, se enfermó de Covid, probablemente contagiada por su hijo Carlos y Camila Parker Bowles.

Se decidió entonces que quedara aislada y recluida en el Castillo de Windsor para cuidar su salud y estar en condiciones de celebrar el ansiado jubileo en junio de 2022.

Así lo pudo hacer durante los 4 días que duró la celebración por toda Gran Bretaña. Pero ella solo pudo aparecer en contadas excepciones. Como en el balcón del Palacio de Buckingham para la foto conmemorativa. Su salud siguió deteriorándose y su último acto oficial fue el 6 de septiembre de 2022. Recibió en el castillo de Balmoral, en Escocia, a la nueva primera ministra, Liz Truss, sucesora de Boris Johnson.

liz truss y la reina.jpg La última actividad oficial de Isabel II: recibió a la nueva primera ministra Truss (Foto: cuenta de Twitter de Truss).

El 8 de septiembre de 2022, la reina murió en Balmoral, su residencia preferida. Hubo 10 días de duelo, con un velatorio impresionante que se cumplió en la sala de ingreso al parlamento de Londres. Finalmente, sus restos mortales fueron llevados a la capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor. Allí tendrán el descanso eterno junto a su esposo y sus padres, tal como fue su última voluntad.

Rey Carlos III 20 minutos es.JPG Carlos III, el nuevo rey de Gran Bretaña (Foto: archivo).

Ese mismo 8 de septiembre se produjo un hecho largamente esperado por su hijo primogénito: se convirtió en el rey Carlos III al heredar el trono de su madre. A los 74 años, es el monarca de mayor edad en ser proclamando rey de Gran Bretaña. Su coronación será en 2023.

La contrarrevolución de las mujeres en Irán

El 13 de septiembre de este año, la joven Mahsa Amini, de 22 años fue detenida por las calles de Teherán por la"policía de la moral". Es la encargada de velar que se cumplan los preceptos de la Sharía, la ley islámica. Mahsa fue detenida por no llevar la Hiyab (velo islámico) de la manera adecuada. Terminó internada en un hospital por los golpes. Murió tres días después. El parte médico oficial habló de un infarto provocado por causas anteriores. Sus padres denunciaron que murió por los golpes recibidos al ser detenida.

foto de mahsa amini.jpg Mahsa Amini, la joven de 22 años asesinada en Irán (Foto: gentileza The Guardian).

Su muerte despertó un sentimiento de reacción en todo el pueblo iraní. Especialmente en las mujeres, sometidas a un segundo plano y con enormes prohibiciones para desarrollarse. También obtuvieron solidaridad en todo el mundo. Muchas de ellas se cortaron el cabello a modo de protesta. Los reclamos en Irán se convirtieron en marchas que acabaron en choques con la policía. El régimen de los ayatolás respondió con dureza. Más de 1.500 personas fueron detenidas en diferentes puntos del país.

mahsa amini protestas en el cementerio de saquez.jpg Tras la muerte de Mahsa se produjeron multitudinarias marchas contra el régimen en Irán (Foto: gentileza The Guardian).

Los grupos defensores de Derechos Humanos denuncian que el régimen condenó a la pena de muerte a más de 100 personas. Tres de ellas, ya fueron ejecutadas acusadas de moharebeh, el “delito contra Dios”. La condena posible es la pena capital, dictada en juicio sumarísimo y sin las garantías de la debida defensa. Hasta los jugadores de Irán que representaron a su país en el Mundial de Qatar 2022 tuvieron serios problemas: por no cantar el himno en señal de protesta, sus familias fueron amenazadas por el régimen de Teherán.

Sudamérica: el año de la inestabilidad política

En esta región del mundo se libra una singular disputa ideológica. Los presidentes parecen haber puesto por delante de los intereses mutuos de los países la empatía en sus posturas ideológicas. Así, surgieron tensiones entre los países. Y fronteras hacia adentro, la falta de respuesta a las demandas sociales erosionó rápidamente a figuras recien llegadas al poder.

En Perú, el izquierdista Pedro Castillo asumió el 28 de julio de 2021. Debió renovar varias veces a todo su gabinete y pudo superar dos pedidos de juicio político en menos de un año. Pero el tercero precipitó su caída. Para evitar otros pronunciamiento del Congreso, lo cerró por decreto. Dio un "autogolpe de Estado". No obstante, ni las Fuerzas Armadas ni la policía, y mucho menos los partidos políticos, lo acompañaron. Fue destituído por el Parlamento el 7 de diciembre de 2022 por "incapacidad moral" tras su golpe fallido.

Colombia y Ecuador tiene gobiernos ideológicamente separados, pero su situación interna es altamente inestable. El ecuatoriano Guillermo Lasso lleva un año en el poder y soporta planteos permanentes por la inflación y el reclamo de los pueblos indígenas. Tuvo que decretar el estado de excepción (como el estado de sitio) cuando en junio de este año un grupo de violentos intentó ingresar en el Congreso.

rechazo.jpg El rechazo al nuevo texto constitucional para Chile llegó al 62% (Foto: gentileza El Comercio).

En Colombia, Gustavo Petro no lo tiene mucho mejor. Llegó al poder como símbolo de una nueva izquierda en la región. Asumió el 7 de agosto pasado. Pero en estos meses gastó gran parte de su capital político. Pretende sacar adelante reformas que despertaron reacciones contrarias inclusive entre sus votantes. Una de las más complejas es la reforma tributaria o la que quiere hacer con la medicina privada. Ya tuvo que hacer frente a varias marchas nacionales en su contra.

En Chile, Gabriel Boric se enfrascó en potenciar el voto a favor del nuevo texto constitucional. La reforma de la Carta Magna fue una de las consecuencias que dejó la rebelión popular que vivió Chile en octubre de 2019. Pero el texto nuevo que se puso a consideración popular en un referendum pareció tener más en cuenta los intereses políticos que los reclamos populares. En consecuencia, pese a que el 80% pidió por un cambio de la Constitución, la población lo rechazó con un 62% en un referendum celebrado en septiembre de este año.

Boric, que asumió el 11 de marzo pasado, tiene niveles muy bajos de aceptación pese a la esperanza que despertó al iniciar su gobierno.

Lula nueva.JPG Lula será por tercera vez presidente del Brasil (Foto: gentileza Folha de Sao Paulo).

El Mercosur vive una disputa constante por cómo vincularse comercialmente con el mundo. El uruguayo Luis Lacalle Pou pretende llevar adelante acuerdos bilaterales que el bloque regional no permite si no hay unanimidad. Y la Argentina, Paraguay y hasta el Brasil de Bolsonaro no lo aceptan.

El 1 de enero de 2023, Lula será por tercera vez presidente del Brasil. Se espera un cambio de 180 grados en relación a la administración Bolsonaro. Y un nuevo realineamiento ideológico en esta región del mundo.

Pensando en 2023: ¿China, de nuevo un problema global?

La crisis del Covid-19 no terminó en el gigante asiático. Su política de "tolerancia cero", encierros prolongados para evitar contagios, fracasó rotundamente. Los reclamos crecientes de la sociedad, pese al control del régimen comunista, hicieron que se flexibilizara la norma en este último mes. Pero China aplica solo sus vacunas, que no son tan eficientes como las de ARN mensajero. Y pocos chinos tienen aplicadas más de dos dosis.

brote bf.7 en china3 .jpg ¿China es otra vez una amenaza por el Covid-19? (Foto: archivo).

La suma de estos factores hizo que en ese país, el brote de la vaariante BF. 7 esté saturando otra vez los servicios médicos. En un país de 1.400 millones de habitantes se reportaron mas de 30 millones de contagios diarios en este último mes del año. Estados Unidos y Europa ya imponen controles obligatorios de PCR negativo para los ciudadans chinos que viajen a esos países. El gran desafío para 2023 es no volver a tener otra crisis global como la que la pandemia provocó en 2020.