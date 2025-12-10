Detuvieron al ex presidente de Bolivia, Luis Arce, por una causa de corrupción. 

Aunque el objetivo era canalizar recursos hacia comunidades rurales, las auditorías revelaron controles débiles, discrecionalidad en la entrega de dinero y proyectos sin sustento técnico.

thumbs_b_c_906cb08951ffda3fb6dd3f0caa8adca7 El ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos.

Los hallazgos que destaparon el escándalo

La Contraloría comenzó a detectar irregularidades en 2015: inicialmente identificó 153 proyectos inconclusos o ficticios, con un daño económico estimado en 10 millones de dólares. Auditorías posteriores ampliaron el universo a más de 1.000 proyectos observados y elevaron el perjuicio a más de 182 millones de dólares.

Entre los patrones detectados se mencionan:

Desembolsos sin respaldo técnico ni financiero

Pagos a cuentas personales de dirigentes

Proyectos aprobados sin documentación básica

Ausencia de verificación de obra o avances

Fraccionamientos contrarios a normativa

La crisis se agravó en 2014, año electoral clave, cuando el Fondo acumulaba deudas por más de 310 millones de bolivianos pero aun así autorizó desembolsos por 575 millones. Distintas denuncias señalaron que parte de esos fondos habría sido utilizada para movilizaciones políticas.

EDXSHVFU7FGXFNA7VQBH54VTVA El secretario técnico del Filac, el colombiano Gabriel Muyuy (d), y el vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani Machaca.

El rol de Arce bajo la lupa

La causa que ahora lo involucra busca determinar si, como ministro y miembro del directorio del Fondioc, Arce omitió controles, autorizó pagos indebidos o avaló decisiones administrativas que facilitaron el desvío de fondos. Hasta el momento, la Fiscalía no difundió un cálculo del daño atribuible específicamente al ex mandatario.

El estallido del caso tuvo un punto de quiebre con la denuncia pública del entonces director del Fondo, Marco Antonio Aramayo, quien alertó sobre proyectos fantasma y desvíos sistemáticos. Su detención y posterior muerte bajo custodia estatal generaron un fuerte debate nacional sobre responsabilidades políticas y judiciales.

Impacto político en un MAS fracturado

La detención de Arce se produce en un escenario de profunda ruptura dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), dividido desde 2023 entre los sectores leales a Evo Morales y los alineados con el propio Arce. La ofensiva judicial no solo profundiza esa interna, sino que reacomoda el tablero político boliviano en un período de creciente tensión institucional.

Con múltiples causas abiertas por presunta corrupción durante los años de mayor hegemonía del MAS, el avance de la Fiscalía sobre Arce anticipa nuevos movimientos en la disputa por el liderazgo del espacio y en la recomposición del poder político en Bolivia.