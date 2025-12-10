Detuvieron al ex presidente de Bolivia, Luis Arce, por una causa de corrupción
El ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas.
El ex presidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles por la tarde en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía, en el marco de una causa por presunta corrupción ligada al Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos administrativos de la historia reciente del país. La información fue confirmada por la ex ministra de Presidencia, María Nela Prada.
El ex mandatario está acusado de participar en un presunto desfalco millonario de recursos públicos que debían destinarse al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. El caso se originó durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), etapa en la que Arce ocupó el Ministerio de Economía.
De acuerdo con la investigación, Arce habría autorizado desembolsos estatales a cuentas personales, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes. La maniobra forma parte del llamado caso Fondo Indígena, considerado por organismos locales como un hito de corrupción por su magnitud y su impacto político.
El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y entre 2006 y 2014 manejó más de 3.197 millones de bolivianos (unos 460 millones de dólares). Su directorio estaba integrado por varios ministerios, incluido Economía, que entonces dirigía Arce, y organizaciones sociales alineadas con el MAS.
Aunque el objetivo era canalizar recursos hacia comunidades rurales, las auditorías revelaron controles débiles, discrecionalidad en la entrega de dinero y proyectos sin sustento técnico.
Los hallazgos que destaparon el escándalo
La Contraloría comenzó a detectar irregularidades en 2015: inicialmente identificó 153 proyectos inconclusos o ficticios, con un daño económico estimado en 10 millones de dólares. Auditorías posteriores ampliaron el universo a más de 1.000 proyectos observados y elevaron el perjuicio a más de 182 millones de dólares.
Entre los patrones detectados se mencionan:
Desembolsos sin respaldo técnico ni financiero
Pagos a cuentas personales de dirigentes
Proyectos aprobados sin documentación básica
Ausencia de verificación de obra o avances
Fraccionamientos contrarios a normativa
La crisis se agravó en 2014, año electoral clave, cuando el Fondo acumulaba deudas por más de 310 millones de bolivianos pero aun así autorizó desembolsos por 575 millones. Distintas denuncias señalaron que parte de esos fondos habría sido utilizada para movilizaciones políticas.
El rol de Arce bajo la lupa
La causa que ahora lo involucra busca determinar si, como ministro y miembro del directorio del Fondioc, Arce omitió controles, autorizó pagos indebidos o avaló decisiones administrativas que facilitaron el desvío de fondos. Hasta el momento, la Fiscalía no difundió un cálculo del daño atribuible específicamente al ex mandatario.
El estallido del caso tuvo un punto de quiebre con la denuncia pública del entonces director del Fondo, Marco Antonio Aramayo, quien alertó sobre proyectos fantasma y desvíos sistemáticos. Su detención y posterior muerte bajo custodia estatal generaron un fuerte debate nacional sobre responsabilidades políticas y judiciales.
Impacto político en un MAS fracturado
La detención de Arce se produce en un escenario de profunda ruptura dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), dividido desde 2023 entre los sectores leales a Evo Morales y los alineados con el propio Arce. La ofensiva judicial no solo profundiza esa interna, sino que reacomoda el tablero político boliviano en un período de creciente tensión institucional.
Con múltiples causas abiertas por presunta corrupción durante los años de mayor hegemonía del MAS, el avance de la Fiscalía sobre Arce anticipa nuevos movimientos en la disputa por el liderazgo del espacio y en la recomposición del poder político en Bolivia.