La cinematográfica salida de Venezuela de María Corina Machado

Pero se difundió un mensaje de la propia Corina en la que decía que estaba abordando un vuelo para llegar lo más rápidamente posible a Oslo y reunirse con la distinción y con los suyos.

Machado, vía Curazao: la salida de la opositora más dura al régimen de Maduro

María Corina Machado pudo, al fin, salir de Venezuela. Recluida en un refugio secreto por seguridad durante un año y medio, la líder opositora venezolana y flamante Premio Nobel de la Paz, pudo escapar de la presión del chavismo y va camino a Oslo. Lo ha hecho en una operación que podría pasar por un "guion de Hollywood o de una señal de "streaming".

Según revela el Wall Street Journal, de fuentes oficiales estadounidenses, María Corina Machado salió de Venezuela en una pequeña lancha con destino a la cercana isla de Curazao. Una vez segura en ese país, tomó un vuelo ya sí con destino a Noruega, evitando la represión del régimen de Maduro y el cierre casi total del espacio aéreo venezolano desde hace días.

"Tan pronto como llegue podré abrazar a mi familia y a mis hijos, que no les veo desde hace dos años, y a muchos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestra lucha", dijo emocionada María Corina desde la distancia, en un mensaje que resonó en el salón de la premiación en Oslo

"Mi madre nunca incumple sus promesas", añadía desde Oslo Ana Corina Sosa al recoger el Nobel de la Paz, luego de que fuera el propio Instituto Nobel el que confirmaba que María Corina no podría llegar a tiempo. Ana, que trasmitió el mensaje de su madre, recibió varias ovaciones cuando destacó el valor de la resistencia pacífica y rindió homenaje a los venezolanos arrestados, torturados o asesinados por la dictadura chavista.

No será posible "pese a hacer todo lo que estaba en su mano", incluido "un viaje en situación de extremo peligro" del que no quisieron dar más detalles por motivos obvios de seguridad, ha remarcado el WSJ. Pero sí, hicieron saber, que Machado habló con el Comité nobel que la premió.

En dicha llamada, Machado le explica al responsable del Comité de los Nobel, Jorgen Watne Frydnes, que "mucha gente arriesgó sus vidas" para permitir que ella pudiera viajar a Oslo. "Estoy muy agradecida a ellos y esto es una muestra de lo que este galardón significa para el pueblo venezolano", dijo Machado.

Durante el discurso leído por su hija, María Corina Machado prometía que "Venezuela volverá a respirar" con la libertad posterior a la caída del régimen chavista. Allí, añadía que llegaría "muy pronto" a Oslo.

Una operación arriesgada para muchas personas

No solo la vida de María Corina Machado corrió peligro en esta operación de salida por mar, un claro desafío a los controles de los soldados bolivarianos, que tanto alaba el dictador Maduro. El WSJ señaló que el Comité Nobel no reveló dónde se encontraba Machado al momento de la llamada, pero horas antes un alto funcionario del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo advirtió a la cadena noruega NRK que la logística para trasladarla había resultado “más complicada de lo previsto”. “Vive con una amenaza de muerte del régimen”, aseguró el representante del Comité Nobel de Oslo.

La semana pasada, la Nobel de la Paz aseguró que viajaría a Noruega, se reuniría con el galardón y con su familia y que luego regresará a Venezuela. Pero esa parte final del plan es sumamente peligrosa para María Corina Machado. Mucho más si, todo esto que relata el Wall Street Journal es cierto.

El gobierno de Donald Trump mantiene en el Caribe el mayor operativo militar estadounidense en décadas y autorizó ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Ese podría ser un reaseguro para la propia opositora. Si algo le sucediera, se cumpliría seguramente lo que el presidente de los Estados Unidos acaba de decir a modo de profecía: "