"Por si acasito": el mensaje indirecto de Maduro frente al sobrevuelo de aviones estadounidenses en Venezuela

El mensaje subliminal de Maduro a Estados Unidos

En un mensaje velado, Maduro afirmó este martes por la noche que Venezuela está preparada para resistir cualquier bloqueo o asedio por parte de Estados Unidos. "Tenemos reservas de alimentos para cuatro meses y medicinas para tres… por si acasito", dijo, al hacer uso de una expresión popular que indica estar preparados para enfrentar una situación prolongada.

Este intercambio de declaraciones ocurre en medio de una notable presencia naval y militar estadounidense en el Caribe, con vuelos cercanos a Venezuela, como el reciente paso de dos aviones de combate sobre el Golfo de Venezuela.

Ni Maduro ni el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, reaccionaron ante esta incursión aérea, aunque Padrino López lanzó advertencias genéricas hacia Estados Unidos, enfatizando que su país se defenderá "con las armas" ante cualquier "agresión imperial".

El vuelo de dos cazas

Según medios estadounidenses, los dos cazas F-18 volaron en tándem dentro del espacio aéreo venezolano alrededor del mediodía de este martes, con maniobras durante 40 minutos sobre el Golfo de Venezuela en una muestra más de fuerza contra el gobierno de Maduro.

VUELO CIELO VENEZOLANO }

Además, en la madrugada de este martes, un dron de la Marina estadounidense, modelo MQ-4C Triton identificado como 169804 BLKCAT6, ingresó a la zona de información de vuelo (FIR) de Maiquetía y efectuó tareas de reconocimiento frente a la costa venezolana en el mar Caribe, de acuerdo con el portal venezolano La Patilla.