Mundo
Nicolás Maduro
Venezuela
TENSIÓN

"Por si acasito": el mensaje indirecto de Maduro frente al sobrevuelo de aviones estadounidenses en Venezuela

El mandatario venezolano se mantuvo en silencio sobre el reciente sobrevuelo de dos cazas F-18 estadounidenses en espacio aéreo nacional pero dio precisiones de cómo se prepara el país al crecimiento dl conflicto "por si acasito".

Por si acasito: el mensaje indirecto de Maduro frente al sobrevuelo de aviones estadounidenses en Venezuela
Leé también Trump lanzó un ultimatum contra Nicolás Maduro y no descartó una intervención militar
Trump dijo que el tiempo de Maduro en el poder de Venezuela se terminó. (foto: A24.com)

En una entrevista difundida este martes en Washington por el portal Político, Trump aseguró que Maduro no tiene mucho tiempo en el poder y defendió la política de Estados Unidos de atacar embarcaciones en el Caribe, a las que señalan de transportar drogas. Aunque evitó precisar la estrategia que seguirán en Venezuela, no descartó la posibilidad de "ataques terrestres en poco tiempo".

trump enajado

Más tarde, el diario Miami Herald reveló que dos aviones F-18 estadounidenses sobrevolaron durante 40 minutos territorio venezolano.

El mensaje subliminal de Maduro a Estados Unidos

En un mensaje velado, Maduro afirmó este martes por la noche que Venezuela está preparada para resistir cualquier bloqueo o asedio por parte de Estados Unidos. "Tenemos reservas de alimentos para cuatro meses y medicinas para tres… por si acasito", dijo, al hacer uso de una expresión popular que indica estar preparados para enfrentar una situación prolongada.

Este intercambio de declaraciones ocurre en medio de una notable presencia naval y militar estadounidense en el Caribe, con vuelos cercanos a Venezuela, como el reciente paso de dos aviones de combate sobre el Golfo de Venezuela.

Ni Maduro ni el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, reaccionaron ante esta incursión aérea, aunque Padrino López lanzó advertencias genéricas hacia Estados Unidos, enfatizando que su país se defenderá "con las armas" ante cualquier "agresión imperial".

El vuelo de dos cazas

Según medios estadounidenses, los dos cazas F-18 volaron en tándem dentro del espacio aéreo venezolano alrededor del mediodía de este martes, con maniobras durante 40 minutos sobre el Golfo de Venezuela en una muestra más de fuerza contra el gobierno de Maduro.

VUELO CIELO VENEZOLANO }

Además, en la madrugada de este martes, un dron de la Marina estadounidense, modelo MQ-4C Triton identificado como 169804 BLKCAT6, ingresó a la zona de información de vuelo (FIR) de Maiquetía y efectuó tareas de reconocimiento frente a la costa venezolana en el mar Caribe, de acuerdo con el portal venezolano La Patilla.

