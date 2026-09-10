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"Diez disparos en ocho segundos": la pericia que expuso la brutalidad del ataque al ex Puma Federico Aramburu

El juicio por el asesinato del ex rugbier argentino avanzó en París con la presentación de una prueba balística que contradice uno de los principales argumentos de la defensa.

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La pericia que complica a los acusados por el crimen de Federico Aramburu. (Foto: archivo)

La pericia que complica a los acusados por el crimen de Federico Aramburu. (Foto: archivo)

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu, el ex jugador de Los Pumas asesinado a tiros en París en marzo de 2022, tuvo una audiencia clave con la presentación de una pericia balística que complicó la situación de los dos principales acusados. Se trata de Loïk Le Priol y Romain Bouvier, juzgados por su presunta responsabilidad en el ataque que terminó con la vida del exrugbier argentino.

Leé también Difundieron el video del ataque que mató al rugbier argentino Federico Aramburú en París
El rugbier Aramburú fue asesinado en París en 2022. Se conoció el video de la agresión fatal en el inicio del juicio a los asesinos. (foto: A24.com)

Según publicó el diario francés L'Équipe, durante la audiencia se presentó un análisis balístico que contradice la existencia de disparos de advertencia o disuasión durante el ataque.

La conclusión podría resultar determinante debido a que pone en jaque uno de los principales argumentos planteados por la defensa. Le Priol, quien enfrenta la acusación más grave debido a que sus disparos habrían provocado las heridas mortales de Aramburu, sostuvo en reiteradas oportunidades que actuó en defensa propia. Sin embargo, los elementos incorporados al juicio trazan una secuencia diferente.

De acuerdo con el análisis presentado ante el tribunal, durante el ataque contra Federico Aramburu se efectuaron un total de diez disparos en apenas ocho segundos. Los investigadores analizaron grabaciones de audio y videos obtenidos de cámaras de seguridad para reconstruir el momento del crimen. A partir de esas pruebas, descartaron que Le Priol y Bouvier hubieran realizado disparos de advertencia o de precaución.

Le Priol -en el medio y con barbijo- es el principal acusado por la muerte de Aramburu (Foto: REUTERS)

Le Priol -en el medio y con barbijo- es el principal acusado por la muerte de Aramburu (Foto: REUTERS)

“Solo investigamos delitos violentos y les aseguro que es muy raro tener tanta información de video como en este caso”, declaró uno de los policías que brindó testimonio durante el juicio. La cantidad de registros disponibles permitió a los investigadores reconstruir con precisión los segundos en los que se produjo el ataque y determinar la cantidad de disparos atribuidos a cada acusado.

“Vaciar el cargador es querer matar”: la frase que provocó tensión en el juicio

Otro momento clave de la audiencia llegó con la declaración del investigador policial Jerome Di-Biase, quien sostuvo ante el tribunal que la manera en la que los acusados utilizaron sus armas evidenciaba, según su interpretación, una intención homicida. “Cuando vacías el cargador contra una persona no armada, es que hay intención de matar”, afirmó.

La declaración generó un fuerte enojo entre los abogados defensores, quienes cuestionaron que el investigador realizara una valoración personal sobre la intención de los acusados y plantearon que sus palabras podían influir sobre la decisión del tribunal. Según la reconstrucción presentada por Di-Biase, Bouvier habría disparado las cuatro balas que tenía en el cargador de su arma, mientras que Le Priol habría efectuado otros seis tiros.

En un día clave de la audiencia. La viuda de Aramburú llega al tribunal en París con Hegarty, el amigo que estuvo con él en la noche en que lo asesinaron. (foto: Gentileza Le parisien)

En un día clave de la audiencia. La viuda de Aramburú llega al tribunal en París con Hegarty, el amigo que estuvo con él en la noche en que lo asesinaron. (foto: Gentileza Le parisien)

En total, fueron diez disparos realizados en una secuencia de apenas ocho segundos. Los atribuidos a Le Priol fueron los que, según la acusación, provocaron las heridas mortales al argentino.

Cómo fue el asesinato de Federico Martín Aramburu en París

El crimen ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París. Federico Martín Aramburu, ex integrante de Los Pumas, había protagonizado previamente un altercado dentro de un bar. Tras abandonar el establecimiento, el argentino caminaba hacia su hotel acompañado por Shaun Hegarty, amigo, excompañero y socio.

En ese momento, un vehículo se detuvo cerca de ellos. Según la reconstrucción del caso, los hombres con los que habían mantenido el enfrentamiento previo volvieron a encontrarlos y abrieron fuego. Aramburu recibió varios disparos y murió como consecuencia de las heridas y ahora el juicio busca determinar la responsabilidad de los acusados y las circunstancias en las que se produjo el ataque.

En pocas palabras

  • Pericia balística: Una prueba clave contradice la defensa en el juicio por el asesinato de Federico Aramburu.
  • Diez disparos: El análisis determinó que se efectuaron 10 disparos en 8 segundos, sin advertencias previas.
  • Intención de matar: La fiscalía sostiene que vaciar el cargador contra una persona implica intención homicida.
Resumen generado por Thinkindot AI
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