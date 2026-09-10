La picante respuesta de Martita Fort cuando le preguntaron si es más rica que Juana Tinelli

La ronda continuó con dos figuras indiscutidas de la televisión argentina. Frente a la comparación entre Susana Giménez y Mirtha Legrand, Marta volvió a tener una respuesta inmediata: “Susana. Susana es una vieja hermosa, que no sé dónde la saca, pero que tiene de todo”.

Pero el tono relajado del juego cambió por completo cuando apareció una comparación mucho más cercana. La producción quiso saber quién tenía mayor patrimonio entre Juana Tinelli y la propia Martita Fort.

Esta vez, la hija de Ricardo Fort decidió no jugar y se guardó la respuesta. “No, chicos, no. Yo tengo esa respuesta, pero no se las voy a dar”, sostuvo entre risas.

¿Qué dijo el excustodio de Ricardo Fort sobre las denuncias de Martita por supuestos robos?

Las recientes declaraciones de Martita Fort sobre un episodio que habría ocurrido en la casa familiar durante su niñez generaron una fuerte reacción de Willy, histórico miembro del equipo de seguridad que acompañó durante años a su padre, el recordado Ricardo Fort.

El ex custodio habló con Intrusos (América TV) y respondió a los dichos de la heredera del emporio chocolatero, quien había contado en televisión que, cuando era pequeña, sospechaba de algunas personas que trabajaban cerca de su padre. Willy cuestionó con firmeza esa versión y puso en duda que una niña pudiera registrar con fotos un supuesto robo dentro de la vivienda.

En su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe), Martita relató que usaba un iPad para fotografiar a custodios, actores y productores que, desde su mirada infantil, hacían “cosas raras” en la casa. Según explicó, luego compartía esas imágenes con su hermano y ambos se las mostraban a su padrino, Gustavo Martínez, quien decidía cómo actuar frente a esa información.

Frente a esas declaraciones, Willy fue categórico. En diálogo con el cronista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, calificó de “ridículo” pensar que una menor pudiera descubrir a alguien robando en la casa de Ricardo Fort mediante fotografías. Además, defendió la capacidad del empresario para detectar una situación semejante. “También es tratar a Ricardo de tonto. Yo no te muestro las pruebas. No, no pasa nada”, ironizó. Y agregó que, de haber ocurrido algo así, el responsable habría sido apartado de inmediato: “Volaría automáticamente, no hay chance”.

Si bien aclaró que no se sintió directamente señalado porque Martita diferenció entre quienes cuidaban a los hijos y quienes protegían específicamente a Ricardo, reconoció que sus palabras le generaron un impacto emocional. “Era diferente la custodia de los nenes y la custodia de Ricardo en sí”, explicó. Luego admitió: “Me sensibilizó por alguna cuestión”.

Su mayor preocupación, sin embargo, estuvo vinculada con las consecuencias que este tipo de comentarios pueden tener sobre quienes trabajaron en seguridad para el empresario. Willy subrayó que muchos de ellos siguen desempeñándose en el ámbito laboral y que una sospecha puede afectar sus oportunidades.

“Esa gente está actualmente en el mercado laboral y esa sospecha o acusación tan livianamente tirada pone en riesgo totalmente el trabajo”, sostuvo. Y añadió, visiblemente molesto: “Por quedar gracioso, por un puntito más de rating, generás un daño al laburante”.