Fuerte acusación contra Axel: una exvestuarista contó una incómoda situación y aseguró que la "amedrentó"

Con el correr de los meses, sin embargo, la situación laboral comenzó a complicarse. Griselda aseguró que había prendas que no habían sido devueltas y que existía una importante suma de dinero involucrada. "Hasta que sí me pasó, que es cuando yo decido, no solo, que no me devolvía las cosas y había mucha plata en juego, eran más o menos año 2024, 13, 14 millones de pesos. Y hoy, en 2026, sería más o menos 40 y pico millones de pesos", reveló.

Pero, de acuerdo con su relato, el conflicto no quedó únicamente en una cuestión económica. La exvestuarista de Axel contó que durante una de las últimas pruebas de vestuario que realizaron a solas ocurrió una situación que marcó un antes y un después en el vínculo.

"En la última prueba de vestuario en la que estuvimos solos, la anteúltima, porque al otro día a las horas tuve que entregar a un vestuario y por suerte había gente, hubo algo que me incomodó y que me hizo salir de esa idealización que yo tenía de tantos años, de decir: 'Che, este tipo es correcto, es Celebra la vida, porque claro, cantó con el Papa'. O sea, me mandaba mensajes: 'Qué lindo, felicitaciones, fuiste mamá, qué linda que estás'. Y yo todo esto lo veía como algo más que te puede pasar con alguien que está laburando en tu ambiente. O sea, la típica de tener redes y que te manden un mensaje. Pero fue más allá, me sentí muy incómoda, dudé en contarlo. Una situación muy incómoda, muy incómoda y que traspasó los límites de mi persona y decidí no estar en contacto más de forma así de entregarle más vestuario", expresó.

A partir de ese episodio, Griselda decidió poner distancia y comenzó a reclamar formalmente el dinero y las prendas que, según su versión, todavía estaban pendientes de devolución. Para eso, explicó que se comunicó por escrito con el equipo del cantante. "Luego, yo le empiezo a reclamar por escrito, les mando mail a su equipo, le digo: 'Esto es lo que se debe, te voy pasando, no sé qué, y necesito reunirme con ustedes para hablar, no quiero seguir más'. 'Ay, bueno, pero me avisás al último momento, que tenemos el rodaje la semana que viene', me responden. Y de la nada, un día, entre medio de todo eso, en un contexto, no quiero pensar mal, me manda un video que se llamaba El poder de los abrazos en YouTube. Y digo: '¿Qué tiene que ver?'", contó.

Durante la nota, el cronista Fede Flowers quiso saber si finalmente había recibido algún pago por parte del cantante. "¿Llegó a pagarte algo o absolutamente nada?", le preguntó. "Nada, nada. Me hacía alusión a temas personales míos y me dio que me estaba amedrentando", respondió. "Yo decidí bloquearlo, pero antes de eso sucedió que me mandó un mensaje muy poco cómodo y yo le dije: 'Bueno, lo paso a mi estudio de abogados', junio del 2025", agregó.

Por último, la exvestuarista realizó una reflexión sobre el cantante y aseguró que, desde su perspectiva, Axel necesitaría recibir ayuda y acompañamiento de su entorno.

"Yo te puedo decir lo que yo veo. Es una persona que necesita ayuda, que es una persona que quizás, por lo que él ha contado en su momento, tuvo una historia familiar muy terrible y eso lo llevó a hacer las cosas que hace. Que hoy, el telepasillo que a mí me llega, hoy yo lo confirmo. Y creo que si tiene personas, amigos que lo quieren, un mánager, creo que lo tienen que acompañar, asesorar y con terapias muy fuertes porque me preocupa que tenga gente alrededor y que trabaje sobre todo con mujeres y que haya niños alrededor", expresó.

En ese sentido, Griselda explicó por qué decidió hacer pública su experiencia y dejó un contundente pedido para quienes forman parte del entorno del cantante. "No quiero que les pase lo mismo que a mí me pasó ese día en el hotel. No me coparía. Entonces, hoy yo pido que si hay alguien del otro lado que lo quiere de verdad, que le diga: 'Amigo, correte y te vamos a ayudar a salir adelante'. O sea, todos podemos arrancar de cero. Y también todos podemos pedir perdón. Yo todavía estoy esperando unas disculpas de Axel", cerró.

Qué dijo Axel sobre el conflicto de Tini Stoessel con su papá

Axel, cantante y compañero de jurado de Tini Stoessel en La Voz Argentina 2018, decidió expresarse sobre el conflicto económico que atraviesa la familia de la artista, en medio de la fuerte interna con su padre, Alejandro Stoessel.

En diálogo con PrimiciasYa, el músico eligió respaldar a la intérprete y, desde su rol de amigo y colega, acompañarla en este momento complejo. Sin profundizar en la disputa ni tomar partido, prefirió centrar su mensaje en el bienestar de Tini y en cómo enfrenta una situación que mezcla lo personal con lo financiero.

"Nadie me preguntó sobre Tini y es alguien a quien quiero y admiro mucho, no solo porque está presente siempre en mi casa por mis hijas, que la aman. Mi hija, de 13 años, cuando cumplió 8 o 9 años, fue de Tini el cumpleaños, le mandó un video y todo. Le mando mis buenas energías, cariño, para que este momento se resuelva lo mejor posible", relató, dejando en claro el afecto que siente por la cantante y recordando la conexión que ella mantiene con sus hijas.

Al referirse a la interna familiar, Axel fue contundente y señaló las consecuencias de mezclar vínculos afectivos con dinero: "Cuando se mezcla familia con dinero, hay lastimaduras difíciles de sanar. Seguramente en su música se refugiará para encontrar la curita a esas heridas y seguramente en Rodrigo De Paul, que es su compañero de vida, y la debe estar apoyando mucho en esto. En México dijo que 'tengo a mis amigas de toda la vida conmigo'".

También destacó la evolución que percibe en la artista en los últimos años: "La veo fuerte, sana, entera, precisa. Casi tiene 30 años, está en su eje y le deseo lo mejor. Creo que esto que le pasó suele suceder en carreras donde mamá y papá manejan la carrera. Es difícil".

Finalmente, recordó cómo era Tini en sus primeros pasos televisivos: "La veo muy madura desde 2018. En ese momento, con 21 o 22, tenía mucha ingenuidad y bondad. Me acuerdo de ciertos comentarios que, con el resto, nos mirábamos y decíamos: '¡Qué pura es!'", evocando aquellos años compartidos en el certamen y marcando la diferencia con la mujer que es hoy.