Difunden los primeros videos en lo que se ve al tirador que le disparó a Kirk

kirk 2 En el momento del disparo, los oyentes se tiraron al suelo para poner a salvo su vida mientras Kirk caía al piso. (Foto: Reuters).

Posteriormente, el FBI informó que detuvo a la persona sospechosa del ataque. El director de la agencia, Kash Patel, escribió en X: “El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible".

Periodistas presentes en el acto relataron la secuencia del disparo. Emma Pitts, de Deseret News, indicó que Kirk respondía a una pregunta sobre la proporción de atacantes transgénero en tiroteos masivos cuando recibió el impacto. “Antes de que pudiera contestar otra pregunta, vimos cómo su cuello se giraba hacia un lado y parecía haber sido alcanzado. Hubo sangre, inmediatamente mucha sangre”, contó Pitts.

Eva Terry describió al posible atacante como “un hombre mayor, de entre 50 y 60 años, con uniforme de trabajo aparente”, aunque esta versión no ha sido confirmada.