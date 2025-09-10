En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Videos
Tirador
VIOLENCIA POLÍTICA

Difunden los primeros videos en lo que se ve al tirador que le disparó a Kirk

El activista conservador de 31 años y director de Turning Point USA murió tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un foro en Utah Valley University.

El tirador fue apresado por la Policía estadounidense. (Foto: Reuters).

El tirador fue apresado por la Policía estadounidense. (Foto: Reuters).
Leé también Estados Unidos: el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado en una universidad
Charlie Kirk habla en la Utah Valley University antes del ataque (Foto: REUTERS)

Desde las primeras horas, las grabaciones de los hechos se convirtieron en elementos clave para la investigación. Blake Spendley, ex analista del Center for Naval Analyses y actualmente investigador de Hunterbrook Media, difundió imágenes en su cuenta @OSINTTechnical que aparentemente muestran a una persona en la azotea del Losee Center, edificio universitario que alberga oficinas administrativas. Otro video, filmado desde el Hall of Flags, mostraría a alguien corriendo por la misma zona tras el disparo.

Embed

Las redes sociales también difundieron clips donde se observa el momento en que Kirk es alcanzado por la bala mientras respondía preguntas sobre tiroteos masivos. En cuestión de segundos, el ambiente en el campus se volvió caótico con estudiantes se tiraron al suelo o huyeron entre gritos.

Por el momento, las autoridades no confirmaron la autenticidad de estas imágenes. En un inicio, se había informado que un tirador disparó desde unos 200 metros, lo que coincide con la ubicación del Losee Center, pero la investigación continúa sin detenciones definitivas. La vocera de la universidad, Ellen Treanor, señaló que un hombre estuvo bajo custodia tras el ataque, pero fue liberado: “Ya no hay un sospechoso en custodia”. La investigación está a cargo de la policía de Orem, la policía universitaria, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

kirk 2
En el momento del disparo, los oyentes se tiraron al suelo para poner a salvo su vida mientras Kirk ca&iacute;a al piso. (Foto: Reuters).

En el momento del disparo, los oyentes se tiraron al suelo para poner a salvo su vida mientras Kirk caía al piso. (Foto: Reuters).

Posteriormente, el FBI informó que detuvo a la persona sospechosa del ataque. El director de la agencia, Kash Patel, escribió en X: “El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible".

Periodistas presentes en el acto relataron la secuencia del disparo. Emma Pitts, de Deseret News, indicó que Kirk respondía a una pregunta sobre la proporción de atacantes transgénero en tiroteos masivos cuando recibió el impacto. “Antes de que pudiera contestar otra pregunta, vimos cómo su cuello se giraba hacia un lado y parecía haber sido alcanzado. Hubo sangre, inmediatamente mucha sangre”, contó Pitts.

Eva Terry describió al posible atacante como “un hombre mayor, de entre 50 y 60 años, con uniforme de trabajo aparente”, aunque esta versión no ha sido confirmada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Videos Tirador Violencia
Notas relacionadas
Javier Milei condenó el asesinato de Kirk y apuntó contra la "violencia política de izquierda"
Llegará al país el primer vuelo con deportados argentinos de Estados Unidos: por qué los expulsaron
"Bloqueemos todo": las fuertes imágenes de la violenta protesta en Francia

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar