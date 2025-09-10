Javier Milei condenó el asesinato de Kirk y apuntó contra la "violencia política de izquierda"

El mensaje de Trump

El presidente Donald Trump fue uno de los primeros en pronunciarse tras la muerte de Kirk. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”, escribió el expresidente en Truth Social. En su mensaje, también transmitió sus condolencias a la esposa de Kirk, Erika, y a su familia: “Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame (…) ¡Charlie, te queremos!”.

Inicialmente, la universidad informó que un sospechoso había sido detenido, aunque luego aclaró que no se trataba del autor del disparo. El FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se desplegaron en el lugar para colaborar con la investigación.

trump y más tarifas

Kirk fue trasladado de urgencia, pero no sobrevivió. El ataque ocurrió en medio de la polémica que había despertado su visita: una petición estudiantil con casi mil firmas pedía a la administración universitaria que cancelara su presentación.

El hecho generó múltiples reacciones en la dirigencia republicana. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, había escrito Trump poco después del ataque. En la misma línea se expresaron el vicepresidente JD Vance, que lo describió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”, y el senador por Utah, Mike Lee, quien pidió acompañar en oración a los estudiantes y a la familia del activista.