¡Felicitaciones!

Nació Vicente, el primer hijo de Carolina Amoroso: los mensajes de amor de sus compañeros

Nació Vicente, el primer hijo de Carolina Amoroso y Guido Covini, un momento que llenó de felicidad a la familia y también al equipo de Telenoche que anunció la noticia al aire.

10 sept 2025, 23:40
La periodista Carolina Amoroso se convirtió en mamá por primera vez de Vicente, fruto de su relación con Guido Covini. La noticia llenó de alegría el estudio de Telenoche, donde sus compañeros no pudieron ocultar la emoción y le dedicaron unas hermosas palabras en La Sobremesa (El Trece).

La primera en anunciar la noticia de su compañera y amiga fue Dominique Metzger: “Hoy tenemos una noticia hermosa para compartir. Nuestra compañera Carolina Amoroso fue mamá. Nació Vicente y estamos todos muy felices”.

“Le mandamos un abrazo enorme a Caro y a toda la familia. Sabemos lo importante que es este momento y lo mucho que lo esperaban”, se sumó Nelson Castro a los mensajes de afecto para Amoroso.

La emoción en el estudio se intensificó cuando Dominique se dirigió personalmente a Carolina: “Caro, te queremos mucho. Disfrutá de este momento único. Acá te esperamos con los brazos abiertos para cuando quieras volver”.

Quién es y a qué se dedica Guido Covini, el esposo de Carolina Amoroso

Guido Covini nació y creció en Junín, provincia de Buenos Aires. Es cantante, compositor, guitarrista e ingeniero argentino, reconocido por ser el vocalista y guitarrista de la banda de rock Parientes. Además de su carrera musical, trabaja en una empresa de ingeniería.

Es hijo de Héctor Covini y Graciela Molinari. Estudió ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y se desempeña como embajador del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Austral. Hasta 2018, ocupó el cargo de director en Obras Sanitarias de la intendencia de Junín.

boda carolina amoroso 8.jpg

En abril de 2024, el músico selló su matrimonio con Amoroso frente a 300 invitados. Su historia de amor comenzó luego de que él le respondiera a una historia que ella había publicado durante la cobertura de su segundo viaje a Ucrania. La periodista confesó que lo que más llamó su atención fue que Guido había seguido su trabajo y tenía la verificación azul en su perfil, lo que la hizo pensar que ya se conocían de algún modo. Así comenzó un romance que, finalmente, los llevó al altar.

     

 

