Nació Vicente, el primer hijo de Carolina Amoroso: los mensajes de amor de sus compañeros

Embed

Quién es y a qué se dedica Guido Covini, el esposo de Carolina Amoroso

Guido Covini nació y creció en Junín, provincia de Buenos Aires. Es cantante, compositor, guitarrista e ingeniero argentino, reconocido por ser el vocalista y guitarrista de la banda de rock Parientes. Además de su carrera musical, trabaja en una empresa de ingeniería.

Es hijo de Héctor Covini y Graciela Molinari. Estudió ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y se desempeña como embajador del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Austral. Hasta 2018, ocupó el cargo de director en Obras Sanitarias de la intendencia de Junín.

boda carolina amoroso 8.jpg

En abril de 2024, el músico selló su matrimonio con Amoroso frente a 300 invitados. Su historia de amor comenzó luego de que él le respondiera a una historia que ella había publicado durante la cobertura de su segundo viaje a Ucrania. La periodista confesó que lo que más llamó su atención fue que Guido había seguido su trabajo y tenía la verificación azul en su perfil, lo que la hizo pensar que ya se conocían de algún modo. Así comenzó un romance que, finalmente, los llevó al altar.