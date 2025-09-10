Estados Unidos: el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado en una universidad

Embed

Reacciones de Donald Trump y líderes republicanos

Tras conocerse el ataque, el presidente Donald Trump escribió en Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”.

El vicepresidente JD Vance también pidió oraciones por el activista, a quien definió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”. En tanto, el senador por Utah, Mike Lee, aseguró estar siguiendo de cerca la situación y llamó a rezar por Kirk y los estudiantes presentes en el evento.

La fiscal general Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel, emitieron mensajes expresando su preocupación y solidaridad con las víctimas del tiroteo.

charlie-kirk-habla-en-la-utah-valley-university-antes-del-ataque-foto-trent-nelsonthe-salt-lake-tribune-via-reuters-ZMSFOCQTKFLZNSJ66E4LCVM6SU Charlie Kirk habla en la Utah Valley University antes del ataque (Foto: REUTERS)

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois, es un joven activista conservador, escritor y comentarista político. Es padre de dos hijos y reconocido por haber fundado Turning Point USA, una organización estudiantil de derecha con fuerte presencia en universidades de Estados Unidos.

Kirk es uno de los aliados más cercanos de Donald Trump dentro del movimiento juvenil conservador. Lo acompañó en varios mítines de campaña y estuvo presente en la ceremonia de investidura presidencial.