Mundo
Estados Unidos
Donald Trump
Impactante

Estados Unidos: el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado en una universidad

Los hechos ocurrieron en la Utah Valley University, donde encabezó una reunión que formaba parte de su gira “America Comeback Tour”.

El activista conservador Charlie Kirk fue baleado en una universidad. 
El activista conservador Charlie Kirk fue baleado en una universidad. 

El activista de derecha Charlie Kirk, aliado cercano del presidente Donald Trump y fundador de la organización conservadora Turning Point USA, fue herido de bala en el cuello durante un acto público en la Utah Valley University, según confirmaron medios locales y agencias internacionales.

De acuerdo con una fuente citada por AP, Kirk falleció luego de que estaba en una condición crítica en un hospital de la zona. La policía detuvo a un sospechoso, aunque aún no fue identificado oficialmente.

El tiroteo ocurrió mientras Kirk participaba en un debate en el campus universitario. Videos difundidos en redes sociales lo muestran sentado bajo una carpa blanca, hablando al micrófono, cuando se escucha un disparo. Inmediatamente, Kirk se llevó la mano derecha al cuello, de donde comenzó a brotar sangre, mientras el público gritaba y corría en medio del caos.

La universidad emitió una alerta confirmando que se produjo un disparo contra un orador invitado y que el presunto atacante ya fue detenido. Agentes del FBI y de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) se desplegaron en el lugar para investigar el hecho.

Reacciones de Donald Trump y líderes republicanos

Tras conocerse el ataque, el presidente Donald Trump escribió en Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!.

El vicepresidente JD Vance también pidió oraciones por el activista, a quien definió como un hombre verdaderamente bueno y un padre joven. En tanto, el senador por Utah, Mike Lee, aseguró estar siguiendo de cerca la situación y llamó a rezar por Kirk y los estudiantes presentes en el evento.

La fiscal general Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel, emitieron mensajes expresando su preocupación y solidaridad con las víctimas del tiroteo.

Charlie Kirk habla en la Utah Valley University antes del ataque (Foto: REUTERS)

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois, es un joven activista conservador, escritor y comentarista político. Es padre de dos hijos y reconocido por haber fundado Turning Point USA, una organización estudiantil de derecha con fuerte presencia en universidades de Estados Unidos.

Kirk es uno de los aliados más cercanos de Donald Trump dentro del movimiento juvenil conservador. Lo acompañó en varios mítines de campaña y estuvo presente en la ceremonia de investidura presidencial.

