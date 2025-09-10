A24.com

La dura amenaza de Eliana Guercio a Ximena Capristo en medio del feroz cruce: "Quiero que pague"

Eliana Guercio volvió a apuntar con fuerza contra Ximena Capristo y decidió dar un paso más en el enfrentamiento que mantienen desde hace semanas.

10 sept 2025, 22:25
Hace algunos días salió a la luz un antiguo conflicto entre Eliana Guercio y Ximena Capristo, que data de más de 20 años, cuando ambas compartían la pantalla chica al inicio de sus carreras. Lo que parecía un recuerdo olvidado volvió a instalarse en la agenda mediática a raíz de declaraciones cruzadas, y ahora incluso parece encaminado hacia la Justicia.

Lejos de quedar en el pasado, los dichos recientes de la ex Gran Hermano despertaron la furia de la pareja de Sergio Romero, especialmente cuando mencionó que Guercio le habría robado un novio a Silvina Luna. Ahora, fue en SQP (América TV) que se pasaron factura.

Guercio no se guardó nada y decidió responder a las acusaciones de Capristo, a quien apuntó con dureza por reflotar un conflicto de hace dos décadas. Con firmeza, aseguró: "Tiré la verdad. Si vos estás hablando de mí y ahora decís ‘saco un tema de hace 20 años’... Arrancó en LAM (América TV) y en el corto tiempo que estuvo habló en cinco programas de mí y de hace 20 años atrás. En algunas cosas diciendo la verdad y en otras mintiendo. Expuse todas las mentiras que dijo. Me trató con todas las barbaridades sin ningún motivo porque nunca le hice nada. Tiene una obsesión conmigo que es demencial".

"Silvina para mí fue como una hermana, poniéndola miserablemente en una situación horrible e incomprobable, que no está para defenderse con el simple hecho de ensuciarme a mí. Silvina está viendo todo; si escuchara las cosas que dice esta mujer, para decirme que yo le robé a ella un novio pero no puede decir quién, me parece horrible", se mostró indignada por la forma en que Capristo involucró a Silvina en la discusión.

Finalmente, Guercio advirtió que no piensa dejar pasar el tema y adelantó que tomará acciones legales: "Quiero que pague. Ya hablé, termino con lo del médico de mi cara y arrancaré con esto. Mucho tiempo de hostigamiento. Estoy cansada ya. Tengo todas las pruebas, ya está. Voy a hacer lo que me diga el abogado, él ya sabe todo", sentenció.

La fuerte acusación de Ximena Capristo a Eliana Guercio

Ximena Capristo decidió aclarar en Sálvese Quien Pueda (América TV) cuál fue el verdadero motivo de su enfrentamiento con Eliana Guercio, ocurrido hace más de 20 años. Según explicó, la disputa no tuvo relación con celos profesionales, sino que surgió por un conflicto en el ámbito personal.

"Eliana era mi amiga, se quedaba a dormir en mi casa. Le hizo una mala jugada a una amiga mía (Silvina Luna): le cagó el novio y a partir de ahí se pudrió todo", relató Capristo con firmeza. Y añadió: "Él era famoso, muy conocido, empresario. No era el novio de mi amiga pero estaban empezando a salir".

La ex Gran Hermano detalló que el enfrentamiento entre las dos mujeres terminó afectando también su propia relación con Guercio: "Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación a partir de ahí también se rompió. La relación quedó re mal por toda esta situación".

Por último, la panelista recordó con cariño a su amiga fallecida: "Silvina después recompuso con todo el mundo, ella siempre fue más buena que yo", y evitó dar más detalles sobre aquel episodio, rindiendo homenaje a la memoria de Silvina Luna, quien murió el 31 de agosto de 2023.

