La dura amenaza de Eliana Guercio a Ximena Capristo en medio del feroz cruce: "Quiero que pague"

Finalmente, Guercio advirtió que no piensa dejar pasar el tema y adelantó que tomará acciones legales: "Quiero que pague. Ya hablé, termino con lo del médico de mi cara y arrancaré con esto. Mucho tiempo de hostigamiento. Estoy cansada ya. Tengo todas las pruebas, ya está. Voy a hacer lo que me diga el abogado, él ya sabe todo", sentenció.
La fuerte acusación de Ximena Capristo a Eliana Guercio
Ximena Capristo decidió aclarar en Sálvese Quien Pueda (América TV) cuál fue el verdadero motivo de su enfrentamiento con Eliana Guercio, ocurrido hace más de 20 años. Según explicó, la disputa no tuvo relación con celos profesionales, sino que surgió por un conflicto en el ámbito personal.
"Eliana era mi amiga, se quedaba a dormir en mi casa. Le hizo una mala jugada a una amiga mía (Silvina Luna): le cagó el novio y a partir de ahí se pudrió todo", relató Capristo con firmeza. Y añadió: "Él era famoso, muy conocido, empresario. No era el novio de mi amiga pero estaban empezando a salir".
La ex Gran Hermano detalló que el enfrentamiento entre las dos mujeres terminó afectando también su propia relación con Guercio: "Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación a partir de ahí también se rompió. La relación quedó re mal por toda esta situación".
Por último, la panelista recordó con cariño a su amiga fallecida: "Silvina después recompuso con todo el mundo, ella siempre fue más buena que yo", y evitó dar más detalles sobre aquel episodio, rindiendo homenaje a la memoria de Silvina Luna, quien murió el 31 de agosto de 2023.