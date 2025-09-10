Gobernadores buscan conformar una "Mesa del Norte Grande Federal" con agenda propia ante la convocatoria de Milei

Gobernadores Francos Sociedad Rural

“La idea es constituirnos en miembros federales para hacer valer nuestros productos. Con las provincias del Norte y también con las patagónicas buscamos mejorar la situación de la yerba mate, la madera, la leche y el chivito, entre otros sectores productivos”, confiaron desde ese sector.

El planteo central apunta a lograr una agenda autónoma, que no dependa de las definiciones de los grandes espacios nacionales, sino que ponga en el centro las necesidades de los productores de las distintas economías regionales.

La estrategia de los gobernadores se despliega a la par de la decisión del Presidente de volver a darle rango ministerial a la vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, en la previa de la reunión de gabinete mantenida este miércoles.

Catalán es quien hasta ahora llevó adelante las negociaciones con las provincias, y la decisión responde a una escucha por parte del Gobierno de las quejas planteadas por mandatarios de provincias que hasta las últimas elecciones fueron aliados al Gobierno.

Los gobernadores se encuentran enfrentados con el Ejecutivo por los recortes de transferencia de coparticipación en medio del ajuste económico. Un sector de ellos, ya conformó un bloque alternativo opositor, Provincias Unidas, para enfrentar las listas de LLA en las próximas elecciones legislativas nacionales de octubre.

Entre los gobernadores que salieron a rechazar la convocatoria a la mesa política federal anunciada el lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se encuentran los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz (peronista independiente); de Córdoba, Martín Llaryora (PJ); de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), de Chubut, Ignacio Torres (PRO); de Jujuy, Carlos Sadir (UCR), y de Santa Cruz, Claudio Vidal (independiente).