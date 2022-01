Djokovic ganó en la Justicia pero el gobierno australiano podría deportarlo

Sin embargo, no está garantizada su presencia en el abierto de Australia, que comienza en 7 días en Melbourne. El gobierno puede hacer valer las leyes sobre migraciones y expulsarlo del país.

Djokovic es el ganador de la última edición del torneo de Australia y si vuelve a ganar será el único jugador de la historia en ganar 21 torneos de Grand Slam.

Pero esta batalla judicial tiene otra trascendencia. Djokovic es un antivacunas y su caso puede marcar un hito en la importancia de la vacunación contra la pandemia que lleva más de dos años.

partidarios de djokovic.jpg Partidarios de Djokovic, celebran la decisión del juez a favor del tenista ( foto: captura de TV)

Victoria en los tribunales

El juez Anthony Kelly calificó de "irrazonable" la medida adoptada por el Gobierno de Australia (que había cancelado su visa) y aseguró que a Djokovic no se le había dado tiempo ni detalles para presentar de forma correcta la documentación.

En consecuencia, revocó esa decisión gubernamental, mantuvo la "exención" que consiguió el tenista y ordenó que abandonara inmediatamente el hotel en el que esperaba - como todos los que tienen problemas de visado para ingresar a Australia - la resolución judicial.

El tenista serbio había declarado que " "Vine aquí porque tenía esos documentos. De lo contrario, no me habrían dejado entrar. Me pusieron en una situación muy incómoda".

incidentes a la salida de djokovic.jpg la policía australiana dispersa a manifestantes partidarios de Djokovic, mientras el tenista deja el centro de aislamiento (Foto: Captura de TV)

En los exteriores del tribunal, así como en el hotel Park de Melbourne, partidarios de Nole se concentraron para esperar la decisión del juez Kelly y luego celebrar su decisión de ordenar que quedara libre al validar su "exención médica".

Pero también se produjeron algunos incidentes con la policía mientras Djokovic abandonaba ese hotel tras la resolución de la justicia.

Ganó en la justicia, ¿podrá jugar el Grand Slam en Australia?

El próximo lunes 17 de enero comienza el abierto de Australia, uno de los cuatro torneos más importantes del año. El Grand Slam que se completa con (el abierto de Francia em Roland Garros, Wimbledon y el abierto de Estados Unidos en Nueva York). Nole es el campeón actual del abierto de Melbourne, lleva 20 campeonatos de Grand Slam y si gana este año será el único tenista en la historia en llegar a 21 títulos en esta categoría de élite.

Uno de los tenistas que criticó inicialmente a Nole, por no vacunarse pese a conocer las reglas de Australia, fue Rafael Nadal, que comparte con él y Federer haber ganado 20 títulos de Grand Slam.

Ahora, conocida la decisión del juez Kelly, el tenista español consideró como "lo más justo" su presencia en el Abierto de Australia que comenzará el lunes próximo, si la exención médica es válida.

El gobierno australiano puede usar su atribución sobre las fronteras y migraciones y pese al fallo judicial, expulsarlo del país por no estar vacunado, algo obligatorio para todos los visitantes a ese país. Si le revocaran la visa, podría quedar impedido de volver a pisar el suelo australiano por los próximos tres años. Pero esto puede tener graves consecuencias internas y externas 8sobre todo con Serbia) para el primer ministro Scott Morrison, que nunca tuvo una imagen muy favorable.

scot morrison PM de Australia.jpg Las autoridades migratorias pueden expulsar del país a Djokovic, adelanto el primer ministro australiano, Scott Morrison (Foto: AP)

Un antivacunas muy controvertido

Nole Djokovic es uno de los deportistas internacionales más conocidos del mundo por su postura contraria a la vacunación. En abril de 2020, mucho antes de que las vacunas contra la covid estuvieran disponibles, Djokovic dijo que se oponía a la vacunación. En junio de 2020, mientras había cuarentenas obligatorias en muchos rincones del planeta, El denominado Adria Tour, entre Serbia y Croacia, se suspendió sin partido final por una erupción de contagios. Djokovic, incluído.

Djokovic organizó un torneo desfiante.jpg En junio de 2020 organizó un torneo exhibición de tenis en pleno aislamiento mundial por la pandemia. Djokovic participó de festejos y bailes sin barbijo ni distancia socia y obviamente terminó contagiado y el torneo se quedó si final (Foto: Archivo)

Otro contagio, oportuno y poco conocido

