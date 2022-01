Pero "Nole" no es el único deportista de élite que es antivacunas. El serbio es el líder de una minoría que no cree en la ciencia a pesar de las decenas de evidencias.

Otros deportistas antivacunas

Aaron Rodgers: la estrella de la NFL no sólo no quiso vacunarse sino que mintió sobre su esquema y dijo estar vacunado. En noviembre se contagio de COVID-19 y se sinceró. Rodgers indicó que era alérgico a componentes de las vacunas Moderna y Pfizer, pero tampoco se aplicó la Johnson porque también le causaba muchas dudas. Según cuenta, leyó que provocaba esterilidad. El jugador de fútbol americano no solo fue multado con 14.650 dólares -su club con 300.000 dólares-, sino que la marca Prevea Health rompió el contrato que tenían hasta el 2023.

image.png

Kyrie Irving: el base de los Brooklyn Nets es el más relevante dentro de la NBA. Dijo que las vacunas son un "objeto satánico". “Esto no se trata de un tema político o de la NBA. Ni siquiera de los Nets. Esto va sobre mi vida y lo que yo elijo hacer”. Irving no puede jugar en Nueva York por las restricciones de las personas no vacunadas. Recién la semana pasada pudo jugar en Indiana, luego de 35 partidos ausente.

image.png

Joshua Kimmich: el jugador del Bayern Münich y la Selección alemana dijo que no confiaba en las vacunas porque "desconocía los efectos a largo plazo". Pero no es el único en el fútbol europeo que decidió no inmunizarse: N’Golo Kanté (Chelsea), Wout Weghort (Wolfsburgo), Pione Sisto (Midtjylland) o Callum Robinson (West Brom) también rechazaron ponerse la vacuna.