Empezó el alto al fuego entre Israel y el Líbano por diez días tras la intervención de Donald Trump.

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Mientras tanto, Netanyahu calificó el acuerdo como una oportunidad “histórica” para la paz, aunque dejó en claro que Israel no retirará sus tropas del sur del Líbano durante la vigencia del alto el fuego.

El rol de la ONU y el pedido a Hezbollah

Desde la Organización de las Naciones Unidas celebraron la tregua y pidieron su cumplimiento estricto. El secretario general, Antonio Guterres, respaldó la iniciativa y reiteró que no existe una solución militar al conflicto.

“Acogemos con satisfacción cualquier medida que ponga fin a las hostilidades y al sufrimiento”, señalaron desde el organismo, que además ratificó su apoyo a la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

Captura El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bombardeo previo al inicio de la tregua

Horas antes de la entrada en vigencia del alto el fuego, un ataque israelí en la localidad de Ghazieh, en el sur del Líbano, dejó al menos siete muertos y 33 heridos, según reportaron medios locales.

Las autoridades libanesas calificaron el hecho como una “masacre contra civiles”, mientras continuaban las tareas de rescate entre los escombros.