Empezó el alto al fuego entre Israel y el Líbano por diez días tras la intervención de Donald Trump
El acuerdo abre una ventana para negociaciones de paz que, según Washington, podrían evitar una nueva escalada del conflicto. Hubo fuego cruzado minutos antes del cese de hostilidades.
Empezó el alto al fuego entre Israel y el Líbano por diez días tras la intervención de Donald Trump.
Tras el anuncio de Donald Trump,comenzó el alto el fuego entre Israel y Líbano, una tregua que se extenderá por 10 días luego de más de un mes y medio de enfrentamientos. El acuerdo abre una ventana para negociaciones de paz que, según Washington, podrían evitar una nueva escalada del conflicto.
El entendimiento fue alcanzado tras gestiones diplomáticas entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, con la intervención directa de Estados Unidos.
La tregua comenzó en un contexto de máxima tensión, luego de semanas de ataques cruzados entre el Ejército israelí y el grupo chiita Hezbollah. Según lo informado, ambas partes aceptaron cesar las hostilidades, aunque mantienen el derecho a responder en caso de violaciones del acuerdo.
Trump confirmó además que invitó a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para avanzar en “conversaciones significativas”, lo que podría marcar el inicio de un proceso diplomático más amplio.
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Mientras tanto, Netanyahu calificó el acuerdo como una oportunidad “histórica” para la paz, aunque dejó en claro que Israel no retirará sus tropas del sur del Líbano durante la vigencia del alto el fuego.
El rol de la ONU y el pedido a Hezbollah
Desde la Organización de las Naciones Unidascelebraron la tregua y pidieron su cumplimiento estricto. El secretario general, Antonio Guterres, respaldó la iniciativa y reiteró que no existe una solución militar al conflicto.
“Acogemos con satisfacción cualquier medida que ponga fin a las hostilidades y al sufrimiento”, señalaron desde el organismo, que además ratificó su apoyo a la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.
Bombardeo previo al inicio de la tregua
Horas antes de la entrada en vigencia del alto el fuego, un ataque israelí en la localidad de Ghazieh, en el sur del Líbano, dejó al menos siete muertos y 33 heridos, según reportaron medios locales.
Las autoridades libanesas calificaron el hecho como una “masacre contra civiles”, mientras continuaban las tareas de rescate entre los escombros.