Tensión en el Estrecho de Ormuz: Irán volvió a cerrar el paso y apunta al bloqueo de Donald Trump

El giro se produjo en medio de conversaciones indirectas entre ambos países, con mediación de terceros. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, criticó duramente las declaraciones del mandatario estadounidense, lo acusó de realizar varias afirmaciones falsas en poco tiempo y dejó en claro que Irán no mantendrá la vía abierta si persiste la presión naval norteamericana.

Barco en el Estrecho de Ormuz

Desde Arizona, donde habló en un evento de Turning Point USA, Trump había celebrado la reapertura del estrecho como “un gran y brillante día para el mundo” y se mostró optimista sobre las negociaciones en curso. Sin embargo, dejó en claro que el bloqueo a los puertos iraníes “permanecerá en pleno vigor” hasta alcanzar un pacto definitivo, que incluya temas nucleares y el fin de las hostilidades regionales.

El Estrecho de Ormuz es la ruta por la que transita cerca del 20% del petróleo y una porción importante del gas natural licuado que se consume en el mundo. Cualquier restricción genera inquietud inmediata en los mercados energéticos. Tras el anuncio inicial de reapertura el viernes, los precios del crudo cayeron con fuerza: el Brent bajó alrededor de un 9%, pero la nueva postura iraní genera incertidumbre sobre el flujo real de buques.

Este nuevo capítulo se da mientras persiste un alto el fuego frágil en Líbano entre Israel y Hezbollah, que entró en vigor el viernes y completó sus primeras horas de relativa calma. El estrecho había sido reabierto parcialmente como gesto ligado a ese cese de hostilidades y a las conversaciones indirectas en curso.