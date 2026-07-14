Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra Irán y anunció un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz

Además, CENTCOM confirmó que reanudó el bloqueo naval sobre los buques que ingresen o salgan de puertos iraníes. La medida entró en vigor a las 16:00 (hora del este de Estados Unidos) y forma parte de una estrategia destinada a aumentar la presión militar sobre el régimen iraní.

Según el comando estadounidense, actualmente hay desplegados en Medio Oriente más de 20 buques de guerra de la Armada de Estados Unidos y cientos de aeronaves militares. "Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y preparadas", señalaron.

Tras los ataques estadounidenses, distintos medios iraníes informaron sobre explosiones en varias ciudades del país. La agencia estatal IRNA reportó detonaciones en Bandar Abbas, uno de los principales puertos iraníes y punto clave por su cercanía al estrecho de Ormuz.

También se registraron explosiones en Ahvaz, en el suroeste de Irán, según informó la agencia Fars. Hasta el momento, las autoridades iraníes no difundieron un balance oficial sobre daños o víctimas.

La respuesta de Irán: "Ejerceremos nuestra soberanía"

El Gobierno iraní rechazó la ofensiva estadounidense y aseguró que la presión militar no modificará su posición.

El viceministro de Relaciones Exteriores afirmó que Washington se equivoca si cree que los ataques obligarán a Teherán a negociar. "Si Estados Unidos piensa que sus ataques militares y su bloqueo nos obligarán a solicitar negociaciones, está cometiendo un error", sostuvo.

Estados Unidos activa el bloqueo naval a los puertos iraníes y lanza nuevos ataques. Foto: @WhiteHouse

El funcionario también ratificó la postura iraní sobre el estrecho de Ormuz. "Ejerceremos nuestra soberanía sobre el estrecho de Ormuz, sin importar el costo", aseguró.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) afirmaron que las acciones militares estadounidenses no impedirán sus objetivos estratégicos y sostuvieron que la ofensiva solo retrasará la reapertura del paso marítimo.

Trump mantiene la presión, pero no descarta negociar

La nueva escalada ocurre días después de que el presidente Donald Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes. No obstante, el mandatario estadounidense reiteró que todavía existe margen para alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán.

Durante la jornada también confirmó que abandonó una propuesta que contemplaba cobrar un 20% de tarifa a los barcos que atravesaran el estrecho de Ormuz, una iniciativa que será reemplazada por acuerdos comerciales y de inversión con países del Golfo.

Crece la preocupación internacional por el estrecho de Ormuz

La intensificación del conflicto genera preocupación por el posible impacto sobre el comercio mundial y el abastecimiento energético.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que una interrupción prolongada del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz podría tener "graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias".

En paralelo, continúan registrándose incidentes en la región. Los Guardianes de la Revolución reivindicaron ataques contra posiciones vinculadas a Estados Unidos en Baréin y Jordania, mientras ambos países informaron haber interceptado proyectiles.

Además, la Organización Marítima Internacional reportó nuevas víctimas en incidentes relacionados con embarcaciones comerciales en el golfo de Omán, donde un petrolero noruego sufrió una explosión provocada por un artefacto cuya procedencia aún no fue determinada.