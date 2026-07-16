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El tajante descargo de Manuel de Gran Hermano tras la polémica por sus dichos machistas

Manuel Ibero rompió el silencio tras la polémica y se refirió tanto a sus declaraciones sobre Zoe Bogach como al uso de la palabra "lamentablemente" cuando habló de las mujeres que continúan dentro de la casa de Gran Hermano.

16 jul 2026, 17:08
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La salida de Manuel Ibero de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo acompañada por una fuerte polémica que rápidamente se trasladó a las redes sociales. Tras abandonar el reality, el exparticipante fue duramente criticado por algunas de sus declaraciones, que despertaron el rechazo de una parte importante del público.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando le preguntaron por las acusaciones de Zoe Bogach y por las declaraciones que él había realizado pocos días antes de su ingreso a la casa. Al responder, Manu lanzó una frase que muchos interpretaron como un intento de responsabilizar a su ex por lo sucedido, al asegurar que, si había sido manipulada, fue "porque ella lo permitió".

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A eso se sumó otra frase que tampoco pasó inadvertida. Durante su participación en El Debate de Gran Hermano (Telefe), tras su eliminación, tuvo otro traspié al comentar ante Santiago del Moro y los panelistas que dentro de la casa quedaban más mujeres que hombres y agregar: "lamentablemente", una expresión que fue muy cuestionada por el público.

Como consecuencia, las redes sociales se llenaron de comentarios en su contra. Muchos usuarios aseguraron que "se le cayó la careta" y sostuvieron que dejó atrás la imagen de participante tranquilo y respetuoso que había construido durante su paso por el programa para mostrar su verdadera faceta.

Qué dijo Manuel tras salir de Gran Hermano

Frente a la repercusión negativa que generaron sus palabras, Manu decidió salir a dar explicaciones y buscó bajar la tensión con un mensaje de disculpas. En All Access (DGO Stream), reconoció que sus dichos pudieron haber sido malinterpretados y expresó su arrepentimiento por el malestar que provocaron, con la intención de ponerle fin a la polémica que se desató tras su salida de la casa.

"Yo vi el tape en la que dije que si alguien es manipulado es porque lo permite pero no me refería a mi relación con Zoe. Yo me expresé muy mal. Quise decir que permití cosas que después no saqué a la luz, me expresé como el cu... y pido perdón", aclaró en el programa de Tucu López.

No conforme con eso, sumó que la palabra que utilizó no tenía ninguna connotación negativa hacia las mujeres que continúan en competencia: "El término 'lamentablemente', yo lo uso para todo. No tengo problema en que haya más mujeres, tengo muy buena relación con casi todas en la casa".

     

 

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