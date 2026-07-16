El tajante descargo de Manuel de Gran Hermano tras la polémica por sus dichos machistas

Qué dijo Manuel tras salir de Gran Hermano

Frente a la repercusión negativa que generaron sus palabras, Manu decidió salir a dar explicaciones y buscó bajar la tensión con un mensaje de disculpas. En All Access (DGO Stream), reconoció que sus dichos pudieron haber sido malinterpretados y expresó su arrepentimiento por el malestar que provocaron, con la intención de ponerle fin a la polémica que se desató tras su salida de la casa.

"Yo vi el tape en la que dije que si alguien es manipulado es porque lo permite pero no me refería a mi relación con Zoe. Yo me expresé muy mal. Quise decir que permití cosas que después no saqué a la luz, me expresé como el cu... y pido perdón", aclaró en el programa de Tucu López.

No conforme con eso, sumó que la palabra que utilizó no tenía ninguna connotación negativa hacia las mujeres que continúan en competencia: "El término 'lamentablemente', yo lo uso para todo. No tengo problema en que haya más mujeres, tengo muy buena relación con casi todas en la casa".