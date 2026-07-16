Interna familiar cada vez más picante: rompió el silencio Guido, el hermano de Tomás y Fer Dente

"El papá que amó profundamente a Fernando fue mi papá y nunca supo que fue hijo de un sacerdote", reveló. "Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y mi papá. Hay una historia detrás mío que no la puedo contar porque me viene a buscar el FBI, porque yo me vengué en ese momento cuando vivía en Argentina. Me duelen las versiones cruzadas entre ellos. Yo no soy del palo, soy licenciado en marketing en comunicación. Pero si tocan a mis padres, personas fallecidas que no se pueden defender, ahí salto", continuó.

Guido no se guardó nada respecto a la panelista: "Estoy muy dolido y muy enojado, porque Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Estoy enojado".

"Tengo relación con Fernando, con Tomás y excelente relación con Lucas... Estoy podrido de que se fabule cosas de mi familia. La pelea de Tomás y Fernando tengo una teoría, pero no la sé. Quiero dejar en claro que mi papá no fue lo que dicen. Mi mamá fue una gran mamá. Fernando no puede decir nada de mi papá porque él tenía devoción por él", aclaró.

Sobre el final, Guido dejó en claro su cansancio con la situación: "Estoy harto de que me traten como un pelotudo. Que se metan con mi sangre, estoy cansado", y sentenció: "Me rompe las pelotas porque soy tan hijo como Tomás y Fernando".

¿Cuál es el oscuro episodio que enfrentó a Tomás con Fernando Dente?

La disputa entre Tomás y Fernando Dente volvió a quedar en el centro de la escena luego de que una opinión de Carla Czudnowsky sobre el cambio de postura de Tomás desde la llegada del gobierno de Javier Milei terminara reavivando la vieja interna familiar. En SQP (América TV), Tomás calificó a su hermano de "mercenario" y lanzó fuertes acusaciones sobre distintas situaciones de su vida personal y profesional, entre ellas que Fernando habría expuesto sin consentimiento el secreto más grande de su madre ya fallecida en una entrevista con una revista, y que además habría intentado bloquearlo laboralmente al pedirle a un canal que no lo contratara.

Una de las claves del enfrentamiento, que data de hace varios años, habría sido el descubrimiento de Fernando de que su verdadero padre no era el mismo que el de Tomás, sino un sacerdote del colegio al que asistía, con quien su madre habría tenido una relación; un episodio que el propio Fernando relató en su momento en la revista Gente. En su descargo, Tomás también negó haber ejercido violencia de género como asegura su hermano, acusó a Fernando de cambiar su discurso frente a cámaras y cerró con una frase contundente: "Yo no abuso sexualmente de gente, yo no vendo droga, yo no recibo sobres del poder. Yo soy lo que ven, soy. No voy a soportar que nadie diga nada sobre mí".