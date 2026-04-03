Donald Trump aseguró que los ataques de Irán contra aviones de EE.UU. no afectarán las negociaciones

Además, un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz casi en simultáneo con el derribo del F-15. De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, el piloto logró eyectarse y se encuentra fuera de peligro.

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El A-10 logró ingresar al espacio aéreo de Kuwait antes de que su piloto se eyectara. La aeronave cayó en ese país, mientras que el militar fue recuperado por fuerzas estadounidenses.

En total, en menos de 24 horas, Irán provocó la caída de dos aviones militares (un F-15 y un A-10) y atacó dos helicópteros Blackhawk, en uno de los episodios más críticos desde el inicio del conflicto.

Una escalada en la operación militar de EE.UU.

El derribo del F-15 representa un punto de inflexión en la operación militar denominada “Furia Épica”, impulsada por la administración Trump junto a Israel contra Irán.

Días atrás, el mandatario había advertido que atacaría a Teherán “con dureza”, en medio de un conflicto que ya lleva casi cinco semanas y que muestra signos de intensificación.

SQKHLCFHRJO566Y4CRHA4VNMKU Dos aviones de ataque A-10 Warthog. (REUTERS)

Impacto global y negociación estancada

Mientras tanto, las negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear atraviesan un momento crítico. Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, los intentos de mediación —liderados por Pakistán— se encuentran estancados.

Irán rechazó la propuesta de paz presentada por Washington, al considerarla “excesiva”, y se niega a retomar el diálogo bajo las condiciones actuales.

En paralelo, el conflicto ya generó un fuerte impacto global: ataques a infraestructuras energéticas y el control iraní del estrecho de Ormuz impulsaron la suba del precio del petróleo y encarecieron bienes básicos en los mercados internacionales.