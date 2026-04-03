Donald Trump aseguró que los ataques de Irán contra aviones de EE.UU. no afectarán las negociaciones
El Presidente norteamericano habló tras la caída de un F-15 y un A-10 en Medio Oriente. En tanto, continúa la búsqueda de un piloto eyectado de una de las naves.
Donald Trump aseguró que los ataques de Irán contra aviones de EEUU no afectarán las negociaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el derribo de un caza estadounidense por parte de fuerzas iraníes no afectará las negociaciones en curso entre Washington y Teherán. “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, afirmó en una entrevista telefónica con NBC News.
Sus declaraciones llegan en medio de una fuerte escalada del conflicto, luego de que Irán derribara un avión de combate F-15, mientras las fuerzas estadounidenses continúan la búsqueda de uno de los tripulantes desaparecidos.
Durante el operativo de rescate, Estados Unidos logró recuperar con vida a uno de los ocupantes del F-15, aunque evitó brindar detalles sobre la misión. En paralelo, sigue la búsqueda del segundo tripulante, cuya situación aún no fue confirmada.
En ese mismo contexto, dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban del rescate fueron alcanzados por fuego iraní, aunque sus tripulaciones resultaron ilesas, según informó CBS News.
Además, un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz casi en simultáneo con el derribo del F-15. De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, el piloto logró eyectarse y se encuentra fuera de peligro.
Embed
El A-10 logró ingresar al espacio aéreo de Kuwait antes de que su piloto se eyectara. La aeronave cayó en ese país, mientras que el militar fue recuperado por fuerzas estadounidenses.
En total, en menos de 24 horas, Irán provocó la caída de dos aviones militares (un F-15 y un A-10) y atacó dos helicópteros Blackhawk, en uno de los episodios más críticos desde el inicio del conflicto.
Una escalada en la operación militar de EE.UU.
El derribo del F-15 representa un punto de inflexión en la operación militar denominada “Furia Épica”, impulsada por la administración Trump junto a Israel contra Irán.
Días atrás, el mandatario había advertido que atacaría a Teherán “con dureza”, en medio de un conflicto que ya lleva casi cinco semanas y que muestra signos de intensificación.
Impacto global y negociación estancada
Mientras tanto, las negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear atraviesan un momento crítico. Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, los intentos de mediación —liderados por Pakistán— se encuentran estancados.
Irán rechazó la propuesta de paz presentada por Washington, al considerarla “excesiva”, y se niega a retomar el diálogo bajo las condiciones actuales.
En paralelo, el conflicto ya generó un fuerte impacto global: ataques a infraestructuras energéticas y el control iraní del estrecho de Ormuz impulsaron la suba del precio del petróleo y encarecieron bienes básicos en los mercados internacionales.