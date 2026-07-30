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Heroico rescate: una patrulla municipal le salvó la vida a un bebé de un año que se estaba ahogando

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada en Villa Adelina. Un oficial realizó la maniobra de Heimlich, logró que el niño volviera a respirar y lo acompañó hasta el hospital.

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La intervención del oficial fue clave para asistir al bebé durante la emergencia. (Foto: captura Video Municipio San Isidro)

La intervención del oficial fue clave para asistir al bebé durante la emergencia. (Foto: captura Video Municipio San Isidro)

Un bebé de un año fue salvado por una patrulla municipal que recorría la localidad de Villa Adelina, en el partido bonaerense de San Isidro, luego de que comenzara a ahogarse y dejara de respirar. Gracias a la rápida intervención de los agentes, que le practicaron la maniobra de Heimlich, el niño logró recuperarse antes de ser trasladado al Hospital de Boulogne.

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El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo de rutina y quedó marcado por el rápido accionar de los efectivos, que fueron fundamentales para evitar una tragedia. Todo comenzó cuando una patrulla de la Patrulla Municipal de San Isidro circulaba por una calle de Villa Adelina durante la madrugada.

Los agentes observaron a varias personas reunidas frente a una vivienda y redujeron la velocidad para permitirles ingresar. Sin embargo, enseguida advirtieron que no se trataba de una situación habitual, sino de una emergencia médica.

El bebé, llamado Milo, se encontraba en la casa de su abuela junto a sus tías cuando comenzó a presentar graves dificultades para respirar. Según relató una familiar, el pequeño apenas emitía "un hilito de respiración" y su rostro había adquirido una coloración bordó, lo que evidenciaba la gravedad del cuadro.

La maniobra que le salvó la vida

Desesperados, los familiares salieron a la calle en busca de ayuda y fue entonces cuando apareció el móvil municipal. Uno de los oficiales descendió rápidamente del vehículo, tomó al niño en brazos y comenzó a practicarle la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada para desobstruir las vías respiratorias.

Después de unos segundos de máxima tensión, Milo reaccionó y volvió a respirar con normalidad. Mientras tanto, el resto del equipo alertó al Hospital de Boulogne, para que el personal médico estuviera preparado para recibir al bebé.

La patrulla acompañó a la familia hasta el centro de salud, donde los médicos confirmaron que el niño se encontraba fuera de peligro y, tras ser evaluado, recibió el alta para regresar a su casa.

El momento en que los oficiales intervienen para asistir al beb&eacute; de un a&ntilde;o. (Foto: Municipalidad San Isidro)

El momento en que los oficiales intervienen para asistir al bebé de un año. (Foto: Municipalidad San Isidro)

El emotivo agradecimiento de la familia

Tras la dramática experiencia, la madre del bebé expresó públicamente su agradecimiento a los agentes a través de sus redes sociales.

La mujer describió lo ocurrido como "el peor susto de nuestras vidas" y destacó la rapidez con la que actuaron los efectivos. "Gracias por actuar tan rápido, por la tranquilidad que nos dieron y, sobre todo, por ayudar a Milo cuando más lo necesitaba", escribió.

También dedicó un mensaje especial al oficial que realizó la maniobra de Heimlich. "Cristian, fuiste nuestro ángel", expresó.

El oficial ya había salvado otras vidas

Desde la Patrulla Municipal de San Isidro informaron que esta fue la tercera vez que el agente intervino exitosamente en una emergencia de estas características durante un servicio.

Además, remarcaron que la capacitación permanente del personal en RCP, maniobras de Heimlich y primeros auxilios resulta fundamental para responder con rapidez ante situaciones críticas como la que vivió Milo.

En pocas palabras

  • Bebé de un año: Fue salvado por una patrulla municipal en Villa Adelina tras ahogarse.
  • Maniobra de Heimlich: Un oficial le practicó la técnica, logrando que el niño volviera a respirar.
  • Alta médica: El bebé fue trasladado al Hospital de Boulogne, donde se confirmó que estaba fuera de peligro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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