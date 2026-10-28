Una panelista de LAM metió la pata y reveló antes de tiempo el romance de un famoso deportista

En cuanto a la identidad de la mujer que habría conquistado el corazón del extenista, aportaron un dato que despertó todavía más curiosidad: "Argentina y vive afuera".

Los romances de Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro no solo conquistó al público con sus triunfos en el tenis, sino que también despertó interés por su vida sentimental. A lo largo de los años, el extenista argentino fue vinculado con distintas figuras del espectáculo, aunque siempre intentó mantener un perfil reservado cuando se trataba de sus relaciones amorosas.

Uno de sus romances más recordados fue con Jimena Barón, con quien comenzó una relación en 2017. La actriz y cantante acompañó al deportista durante distintos momentos de su carrera y ambos compartieron imágenes de su historia de amor en las redes sociales. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin a comienzos de 2018, después de varios meses juntos.

Otra de las mujeres que ocupó un lugar importante en su vida fue Sofía Jujuy Jiménez, con quien inició una relación en 2019. La modelo y conductora se mostró muy enamorada del tandilense y ambos protagonizaron numerosas apariciones públicas. Pese a que parecían atravesar un gran momento, la pareja terminó separándose en 2020.

Entre sus primeras relaciones mediáticas también se destacó su historia con Stephanie Demner, con quien mantuvo un noviazgo que atravesó distintas idas y vueltas. Además, fue vinculado con Johanna Villafañe, María Paz Delgado y Julieta Puente, aunque no todos esos romances fueron confirmados. Años más tarde, en 2022, también hizo pública su relación con Oriana Barquet.