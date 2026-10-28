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Enigmático

Una panelista de LAM metió la pata y reveló antes de tiempo el romance de un famoso deportista

Pepe Ochoa comenzó a dar pistas en LAM sobre el nuevo romance de un reconocido deportista argentino, pero antes de que pudiera revelar su identidad, Nazarena Vélez metió la pata y terminó dando el nombre sin darse cuenta.

28 oct 2026, 22:30
Una panelista de LAM metió la pata y reveló antes de tiempo el romance de un famoso deportista

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Una panelista de LAM metió la pata y reveló antes de tiempo el romance de un famoso deportista

Una panelista de LAM metió la pata y reveló antes de tiempo el romance de un famoso deportista

Una inesperada revelación sacudió el estudio de LAM (América TV) Pepe Ochoa dio conocer que un reconocido deportista argentino, con una destacada trayectoria internacional, estaría nuevamente enamorado. Sin embargo, lo que prometía ser un enigmático lleno de suspenso terminó de la manera menos pensada, luego de que Nazarena Vélez revelara accidentalmente el apellido del protagonista, desatando las carcajadas de todos sus compañeros.

El famoso en cuestión no era otro que Juan Martín del Potro, quien habría vuelto a apostar al amor de la mano de una mujer llamada Guillermina. Según contaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito, el extenista estaría atravesando un gran momento personal y se mostraría muy entusiasmado con esta nueva relación.

"Juan Martín del Potro está de novio con Guillermina. Él está muy contento, pude confirmarlo", reveló el panelista, dejando en claro que el romance ya no sería un simple rumor.

Además, explicaron cómo comenzaron a surgir las primeras sospechas sobre el vínculo. "Me empezó a llamar la atención de que ella se mostraba en el lugar y cuando él mostraba en el lugar estaban las mismas personas", detallaron, haciendo referencia a las coincidencias que encontraron en las publicaciones de ambos en las redes sociales.

En cuanto a la identidad de la mujer que habría conquistado el corazón del extenista, aportaron un dato que despertó todavía más curiosidad: "Argentina y vive afuera".

Los romances de Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro no solo conquistó al público con sus triunfos en el tenis, sino que también despertó interés por su vida sentimental. A lo largo de los años, el extenista argentino fue vinculado con distintas figuras del espectáculo, aunque siempre intentó mantener un perfil reservado cuando se trataba de sus relaciones amorosas.

Uno de sus romances más recordados fue con Jimena Barón, con quien comenzó una relación en 2017. La actriz y cantante acompañó al deportista durante distintos momentos de su carrera y ambos compartieron imágenes de su historia de amor en las redes sociales. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin a comienzos de 2018, después de varios meses juntos.

Otra de las mujeres que ocupó un lugar importante en su vida fue Sofía Jujuy Jiménez, con quien inició una relación en 2019. La modelo y conductora se mostró muy enamorada del tandilense y ambos protagonizaron numerosas apariciones públicas. Pese a que parecían atravesar un gran momento, la pareja terminó separándose en 2020.

Entre sus primeras relaciones mediáticas también se destacó su historia con Stephanie Demner, con quien mantuvo un noviazgo que atravesó distintas idas y vueltas. Además, fue vinculado con Johanna Villafañe, María Paz Delgado y Julieta Puente, aunque no todos esos romances fueron confirmados. Años más tarde, en 2022, también hizo pública su relación con Oriana Barquet.

     

 

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