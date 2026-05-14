La fuerte denuncia contra Milett Figueroa mientras estaba en pareja con Marcelo Tinelli: "Es una..."

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Qué dijo Milett Figueroa sobre su separación de Marcelo Tinelli

En A la Tarde (América TV) compartieron al aire una reciente entrevista que Milett Figueroa brindó en Perú, donde habló sin filtros sobre el final de su relación con Marcelo Tinelli y también opinó sobre el nuevo presente sentimental del conductor junto a Rossana Almeyda.

Fue Luis Bremer quien introdujo el tema en el ciclo conducido por Karina Mazzocco: "Rompe el silencio Milett Figueroa desde Perú. Esto ocurrió hace instantes. Habla de la separación de Tinelli y también de la nueva novia que es Rossana Almeyda".

Durante la entrevista, Milett evitó profundizar en detalles puntuales sobre la ruptura, aunque dejó en claro que hubo cuestiones de fondo que terminaron afectando la relación. "No voy a decir exactamente cuál fue el punto final, pero sí fueron diferencias de valores, integridad de valores en una pareja", expresó.

Más adelante, le preguntaron si la aparición de una nueva pareja en la vida de Tinelli podía estar relacionada con una supuesta infidelidad. Lejos de entrar en conflicto, respondió con serenidad: "Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca. Realmente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja, obviamente, si no comete los mismos errores que cometió conmigo va a poder ser muy feliz, pero realmente no quiero hablar de una relación que ya terminé, porque es algo que cerré con mucho agradecimiento. Fui muy feliz en la relación, realmente estuve muy enamorada, terminé la relación estando muy enamorada".

" Terminé justamente porque no era sano para mí", profundizó sobre los motivos personales que la llevaron a tomar distancia.

En el programa también revelaron otras declaraciones de la modelo peruana que no habían salido inicialmente al aire. El periodista Santiago Sposato comentó: "Otras frases que no salieron recién en el tape porque está hablando en vivo ahora: 'Fue una excepción bastante grande el término de mi relación, di mucho y amé mucho, pero fui valiente. Quiero hablar de mí y de mis proyectos. Marcelo y yo terminamos la relación por diferencias e integridad de valores'".

Por último, Gustavo Descalzi sumó una versión que circulaba desde hacía tiempo en Punta del Este: "Les voy a decir lo que se decía en Punta del Este. En el último año era toda una pantalla la relación".