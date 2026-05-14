La reacción de Natalie Pérez tras la denuncia de un participante que desató polémica: "¿Mal perdedor?"

Rodrigo Bar fue más directo y le preguntó: "¿Creés que lo usó a propósito?". Natalie respondió sin perder la calma: "¿Vos decís que fue un mal perdedor? Dejame ver el video y después hablo con conocimiento de causa. No me acuerdo haber dicho algo malo o desagradable para alguien. No, al contrario, algo lindo. No sé, si lo tomó mal, perdóname, mi amor, no era con vos".

La entrevista cerró con la intervención de Yanina Latorre, conductora del ciclo, quien al ver la nota lanzó un comentario filoso: "Sobradora".

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Cómo fue la grave acusación del participante Gustavo Giallattini contra Natalie Pérez

Natalie Pérez quedó envuelta en una controversia inesperada tras el descargo público de Gustavo Giallattini, participante de Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka en las noches de El Trece. El joven relató un episodio incómodo que, según explicó, ocurrió minutos antes de subir al escenario en el programa que busca descubrir nuevos talentos.

El artista decidió volcar su malestar en redes sociales y apuntó directamente contra la actriz y cantante, quien ocupa el lugar de Jimena Barón en el jurado. En un video publicado en Instagram, Giallattini detalló lo sucedido detrás de cámara y confesó que un comentario sobre su físico lo hizo sentir incómodo justo antes de presentarse frente al jurado y la audiencia.

Junto a la publicación, escribió: “Antes de cantar alguien del jurado hizo un comentario desagradable de mi cuerpo”. Luego, en el video, amplió su relato y cuestionó la actitud de la integrante interina del tribunal del reality.

“Me parece desagradable y más viniendo de una mujer. Precisamente cuando las mujeres tanto luchan para que no se hable de los cuerpos”, expresó el cantante.

El exconcursante de Es mi sueño agregó más detalles sobre la frase que habría escuchado antes de subir al escenario y subrayó que el comentario se realizó delante de varias personas presentes en el lugar.

“Salís a cantar y lo primero que te dice alguien es ‘Ay miren él con los músculos’, es desagradable. Había diez personas que escucharon lo que dijo”, afirmó en su descargo, dejando en claro el impacto que le generó el episodio.

Además, Giallattini sostuvo que, después de ese momento, percibió que su continuidad en el certamen estaba prácticamente definida. Según relató, la devolución del jurado en la segunda instancia le hizo notar que sus posibilidades de seguir eran mínimas, especialmente por la postura que adoptó Natalie Pérez.

“Me di cuenta que me iba”, aseguró al recordar lo ocurrido durante el “recap”, donde, según contó, todos los integrantes del jurado votaron a favor menos la actriz y cantante.

Finalmente, cerró su publicación con una definición tajante sobre la actitud que le atribuyó a la jurado: “Desagradable y desubicada son las palabras justas”.