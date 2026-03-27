EE.UU. planea enviar 10.000 soldados adicionales e insiste con una flota para liberar el estrecho de Ormuz

En paralelo, la crisis domina la cumbre de cancilleres del G7, donde los aliados occidentales discuten seguridad marítima, abastecimiento energético y una respuesta coordinada frente a Irán. El grupo ya expresó su disposición a actuar para proteger las rutas críticas de energía y evitar una disrupción mayor del suministro global.

Trump dijo: "A petición del gobierno iraní, por favor, dejemos que esta declaración sirva para informar que suspendo el período de destrucción de la planta de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026". Aunque hasta aquí, jamás precisó con quienes hablan los negociadores norteamericanos.

Una alianza para liberar el paso de los petroleros

EE.UU. busca sumar aliados para romper el bloqueo en Ormuz y Emiratos ya se ofrece a participar de esa eventual fuerza militar. Estados Unidos acelera las gestiones para reabrir el estrecho de Ormuz y ya cuenta con un primer respaldo clave en el Golfo: Emiratos Árabes Unidos comunicó a Washington y a otros aliados occidentales que está dispuesto a integrar una fuerza marítima multinacional para custodiar el paso y escoltar buques comerciales.

Según reveló el Financial Times, Abu Dhabi incluso evalúa desplegar su propia Marina en una eventual “Hormuz Security Force”, una coalición que tendría como misión garantizar el tránsito por una vía estratégica por la que normalmente pasa cerca del 20% del petróleo y gas mundial.

La jugada refleja un endurecimiento de la postura emiratí frente a Irán, al que las potencias del Golfo acusan de haber convertido el estrecho en una herramienta de presión sobre la economía global. “Irán mantiene a Ormuz como rehén”, dijo el ministro emiratí Sultan al-Jaber, tras discutir el tema en Washington con el vicepresidente JD Vance.

En paralelo, Emiratos y Bahréin trabajan sobre una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para darle respaldo internacional a la operación, aunque Rusia y China podrían bloquearla.

Mientras tanto, la Casa Blanca admite que la prioridad es que los barcos vuelvan a cruzar “lo antes posible”, en medio de una crisis que ya golpea el precio del crudo y amenaza las cadenas de suministro globales.

antes y despues en ormuz

Marco Rubio, el G7 y más presión a Irán

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elevó este viernes la presión sobre Irán al asegurar que el estrecho de Ormuz“puede abrirse mañana” si Teherán deja de amenazar la navegación internacional en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.

Antes de partir hacia una reunión de cancilleres del G7 en Francia, Rubio afirmó ante la prensa que la reapertura del paso depende, en última instancia, de que Irán retire su presión sobre el comercio mundial. “Puede abrirse mañana si Irán deja de amenazar el transporte marítimo global”, sostuvo. Y fue más allá: calificó la situación como “una afrenta y una violación del derecho internacional” para todos los países que dicen defender esas normas.

rubio en el G7 Marco Rubio en la cumbre de cancilleres delG7. Sigue buscando aliados para liberar al Golfo Pérsico para los petroleros. (Foto: Reuters)

Consultado sobre si el estrecho podría ser reabierto sin el despliegue de tropas terrestres estadounidenses, Rubio evitó dar precisiones. “Esa es una cuestión militar táctica. No voy a especular sobre lo que sería necesario”, respondió.

Del otro lado, el canciller iraní Abbas Araghchi insistió en que Ormuz “no está cerrado”, y atribuyó la fuerte caída del tránsito marítimo al temor de las aseguradoras y navieras en medio de la guerra iniciada contra Irán. Sin embargo, Teherán dejó en claro que solo podrán cruzar con normalidad los países que no respalden la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

alianza para el estrecho La alianza para liberar el paso en el estrecho de Ormuz. ¿Es posible? (foto: A24.com)

Tras la escalada militar, Irán bloqueó de hecho buena parte del paso y advirtió que no saldrá “ni una sola gota de petróleo” por mar. En ese contexto, Donald Trump impulsa una coalición naval internacional para escoltar barcos, aunque varios aliados de la OTAN ya se mostraron reacios a sumarse.

Araghchi, el canciller iraní, definitivamente debe ser considerado como uno de los hombres del poder en Irán. Trump nunca se refiere a sus interlocutores con nombre y apellido, pero el canciller iraní tiene pronunciamientos sobre todos los temas de la guerra. Y definitivamente marca posiciones. Y por encima de él - como sería el primer ministro o el propio Mojtaba Khamenei - jamás se sabe nada de ellos. Por lo tanto, es una de las pocas figuras reconocibles en el poder del gobierno fundamentalista.

Mientras tanto, el petróleo internacional sube de precio. Es un 35% más caro que cuando comenzó la guerra.