El nuevo video que muestra cómo agentes del ICE mataron a un hombre en Minnesota

Tras el tiroteo, más de un centenar de manifestantes se congregaron en el lugar del hecho para exigir la detención de los agentes involucrados y denunciar un presunto uso excesivo de la fuerza. Con el correr de las horas, las protestas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, quema de contenedores, utilización de gases lacrimógenos y el despliegue de vehículos blindados para dispersar a los manifestantes. Se registraron varios detenidos y una fuerte presencia policial durante toda la jornada.

Versiones contrapuestas sobre el operativo

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, indicaron que el tiroteo ocurrió durante un procedimiento para detener a un inmigrante buscado por una causa de agresión. Según la versión oficial, Pretti se habría acercado a los agentes portando un arma, se negó a deponerla y, ante esa situación, los efectivos abrieron fuego en legítima defensa.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales y verificados por medios estadounidenses muestran una secuencia distinta. En las imágenes, el hombre aparece reducido en el suelo, rodeado por varios agentes, y sin un arma visible en el momento previo a los disparos. La grabación registra múltiples detonaciones en pocos segundos, lo que reavivó las denuncias por un accionar desproporcionado.

Redadas migratorias y un clima de tensión creciente

El episodio se produjo en un contexto de alta conflictividad social. Desde principios de enero, Mineápolis registra manifestaciones casi diarias, luego de que Renee Good, otra ciudadana estadounidense, muriera baleada por un agente federal durante una redada similar. Ambos casos ocurrieron en zonas cercanas y reactivaron el debate sobre el rol de los agentes migratorios en áreas urbanas.

Las redadas a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por la Casa Blanca a comienzos de mes, en el marco de una ofensiva migratoria que el presidente Trump justificó con denuncias de malversación de fondos federales en programas sociales y fuertes críticas a comunidades migrantes del estado.

Mientras el gobierno federal respalda el accionar del ICE y la Patrulla Fronteriza, autoridades locales y estatales advierten que la intervención de fuerzas federales sin coordinación con la Policía local está generando un escenario de violencia, desconfianza institucional y creciente tensión social.

Con dos muertes en menos de un mes, Mineápolis permanece en estado de alerta, con protestas activas y reclamos cada vez más intensos para que Washington retire a las fuerzas federales y ponga fin a las redadas migratorias en la ciudad.