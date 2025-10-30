En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Xi jinping
Guerra comercial

El auspicioso acuerdo que alcanzaron Trump y Xi Jinjing en su reunión privada: ¿qué son las "tierras raras"?

En Corea del Sur, los dos mandatarios se volvieron a ver las caras. Después de un año de lucha comercial muy dura, lograron un entendimiento, especialmente en las "tierras raras" que auspicia mejores tiempos para el comercio global.

por Roberto Adrián Maidana |
Acuerdo entre China y EE.UU. tras un año de guerra comercial. (Foto: Gentileza Euronews)

Acuerdo entre China y EE.UU. tras un año de guerra comercial. (Foto: Gentileza Euronews)
Por ese contexto, China contestó con una medida que benefició directamente a la Argentina: dejó de comprarle soja a EE.UU. y lo reemplazó por productos del campo argentino. Pero, ahora, las negociaciones cambiaron de vía y van por la del entendimiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, mantuvieron este jueves en Busan, Corea del Sur, su primer encuentro cara a cara desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. La reunión, realizada al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), marcó un punto de inflexión en la relación bilateral: ambos líderes alcanzaron un entendimiento sobre la reducción de aranceles y la cooperación en el estratégico mercado de las tierras raras.

Según fuentes oficiales, Trump se comprometió a reducir parcialmente los aranceles impuestos a productos chinos durante la guerra comercial, a cambio de una mayor apertura de Pekín en sectores industriales.

Trump y Ji Xiping: qué son las "tierras raras" incluidas en el acuerdo bilateral

Pero, por sobre todo, se destaca un acuerdo para garantizar el suministro estable de tierras raras a las empresas estadounidenses. Estos minerales son esenciales para la fabricación de autos eléctricos, baterías, teléfonos inteligentes y tecnología militar, en la que Estados Unidos tienen un amplio liderazgo, pero necesita esos minerales de tierras raras que abundan en la China.

Xi Jinping destacó una postura personal ya conocida: el diálogo “es mejor que la confrontación”. Afirmó que ambos países “pueden encontrar terreno común sin renunciar a sus diferencias”. Desde Washington, Trump aseguró que “marca el comienzo de una nueva etapa de cooperación económica”.

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
