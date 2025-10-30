El auspicioso acuerdo que alcanzaron Trump y Xi Jinjing en su reunión privada: ¿qué son las "tierras raras"?

Trump y Ji Xiping: qué son las "tierras raras" incluidas en el acuerdo bilateral

Pero, por sobre todo, se destaca un acuerdo para garantizar el suministro estable de tierras raras a las empresas estadounidenses. Estos minerales son esenciales para la fabricación de autos eléctricos, baterías, teléfonos inteligentes y tecnología militar, en la que Estados Unidos tienen un amplio liderazgo, pero necesita esos minerales de tierras raras que abundan en la China.

Xi Jinping destacó una postura personal ya conocida: el diálogo “es mejor que la confrontación”. Afirmó que ambos países “pueden encontrar terreno común sin renunciar a sus diferencias”. Desde Washington, Trump aseguró que “marca el comienzo de una nueva etapa de cooperación económica”.

Noticia en desarrollo...