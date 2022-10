El calvario de un argentino en África: está preso hace 5 meses y su familia pide ayuda para repatriarlo

Hace unos meses, la audiencia para resolver el caso de Nicolás se suspendió y nunca se reprogramó. "No tenía documentos y tenía su pasaporte vencido", reconoció su tía.

La historia de Nicolás, el argentino que está preso en Malí

Al ser consultada sobre si tiene contacto con Nicolás, su tía expresó con preocupación: "Está incomunicado, nunca pudimos saber de él. Sabemos por el asistente social, que me dice que está muy ansioso, pero que físicamente está bien. A través de la Cruz Roja, estuve en contacto con el Servicio Penitenciario, aunque no se puede hacer nada. Me confirmaron que él estaba bien".

Las horas pasan y la preocupación es cada día mayor. "Antes de estar preso, se comunicaba a través de Facebook, a veces tenía celular, a veces no. Él siempre comentaba por dónde iba. África era el último lugar que quería conocer. En mayo cruzó a Malí y pasó esto", detalló su tía.

Video: el conmovedor mensaje de la familia a Nicolás

A la espera de una solución diplomática, su tía relató: "Cancillería nos mantiene a tanto de las novedades, pero lamentablemente lo único que pasa es el tiempo. A esta altura no sabemos cuál es la hoja de ruta. No sabemos cuál es el problema tampoco. Me dijeron que es costoso trasladarse hasta Malí y llegarles a las autoridades de ese país. Pedimos una pronta solución", finalizó.