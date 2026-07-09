A 13 días de la muerte de Ernestina Pais, Benicio Guyot compartió el recuerdo más emotivo de su mamá

La dedicatoria fue tan breve como contundente. Sobre la imagen, Benicio escribió: “Te extraño”, acompañado por un emoji de corazón roto.

Qué dice el informe toxicológico de Ernestina Pais tras su trágica muerte

A pocas semanas del fallecimiento de Ernestina Pais, comenzaron a conocerse nuevos elementos de la investigación judicial que busca esclarecer cómo se produjo el accidente que terminó con la vida de la periodista y conductora, luego de que su auto fuera embestido por una formación del Tren de la Costa.

Rodrigo Alegre dio a conocer los resultados del examen toxicológico, uno de los estudios clave dentro de las pericias ordenadas en la causa. El análisis era esperado con gran atención por los investigadores, ya que permitiría establecer en qué condiciones se encontraba la conductora al momento del hecho y sumar datos relevantes para reconstruir los instantes previos al impacto.

"Muerte de Ernestina Pais: el informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro y confirmó que no había presencia de alcohol ni sustancias en sangre", publicó el periodista de TN en su cuenta de X. El resultado de la pericia aportó un dato central para el avance del expediente.

De esta manera quedó confirmado que Pais estaba plenamente consciente al momento del siniestro vial que le provocó la muerte de manera inmediata en la zona norte.