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A 13 días de la muerte de Ernestina Pais, Benicio Guyot compartió el recuerdo más emotivo de su mamá

A casi dos semanas de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot la recordó con un emotivo posteo.

9 jul 2026, 18:02
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ernestina pais y benicio
ernestina pais y benicio

El duelo no tiene una única forma. A veces encuentra refugio en los recuerdos, otras en una fotografía y, en ocasiones, sobre un escenario. Así transitan estos días Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, quien a casi dos semanas de la trágica muerte de la periodista volvió a emocionarse al compartir un sentido homenaje dedicado a su mamá.

La partida de Ernestina, ocurrida hace 13 días en un accidente ferroviario con una formación del Tren de la Costa, provocó una profunda conmoción tanto en el mundo de los medios como en el ambiente artístico. Pero mientras el impacto público continúa, es en la intimidad de su familia donde el dolor sigue escribiendo su propia historia.

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En medio de ese proceso, Benicio encontró en el teatro un espacio cargado de simbolismo. El miércoles por la noche fue parte de una obra y regresó, de alguna manera, al mismo escenario que durante años formó parte de la vida profesional de su madre. No fue un detalle menor: esas tablas representan un lugar profundamente ligado a la historia familiar y a la pasión que Ernestina siempre sintió por el arte.

Después de la función, el joven decidió compartir con sus seguidores algunos registros de esa noche tan especial. Sin embargo, hubo una publicación que sobresalió por encima de todas. Se trató de un collage de dos fotos junto a Ernestina, con imágenes tomadas en distintas etapas de su infancia, donde quedaron inmortalizadas las sonrisas, las miradas de complicidad y el vínculo inquebrantable que construyeron a lo largo de los años.

La dedicatoria fue tan breve como contundente. Sobre la imagen, Benicio escribió: “Te extraño”, acompañado por un emoji de corazón roto.

Qué dice el informe toxicológico de Ernestina Pais tras su trágica muerte

A pocas semanas del fallecimiento de Ernestina Pais, comenzaron a conocerse nuevos elementos de la investigación judicial que busca esclarecer cómo se produjo el accidente que terminó con la vida de la periodista y conductora, luego de que su auto fuera embestido por una formación del Tren de la Costa.

Rodrigo Alegre dio a conocer los resultados del examen toxicológico, uno de los estudios clave dentro de las pericias ordenadas en la causa. El análisis era esperado con gran atención por los investigadores, ya que permitiría establecer en qué condiciones se encontraba la conductora al momento del hecho y sumar datos relevantes para reconstruir los instantes previos al impacto.

"Muerte de Ernestina Pais: el informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro y confirmó que no había presencia de alcohol ni sustancias en sangre", publicó el periodista de TN en su cuenta de X. El resultado de la pericia aportó un dato central para el avance del expediente.

De esta manera quedó confirmado que Pais estaba plenamente consciente al momento del siniestro vial que le provocó la muerte de manera inmediata en la zona norte.

     

 

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