El curioso accidente de Gabriel Boric: se lanzó por un tobogán y se quedó trabado

Atrapado en el tobogán

El título es muy apropiado para este momento de la imágen de Boric sobre su gestión como mandatario. Sin embargo, solo describe el "blooper" protagonizado en solitario por el presidente.

Boric pats para arriba.jpg Gabriel Boric, sacude sus piernas para intentar salir del tobogán en el que quedó atrapado.( Foto: Captura de TV)

Antes de regresar a Santiago, la capital, Boric volvió a sentirse el "niño Gabriel". Se acercó a una estructura de metal y tubos plásticos para jugar en una plaza. No había nadie y se tentó. Subió y se lanzó por el tobogán. Pero no tuvo en cuenta que ya es un adulto con un cuerpo - no muy grande ni alto - pero desarrollado.

Boric se atascó justo en la salida y quedó enarbolando sus piernas intentando salir. Como la imágen de una tortuga cuando - a veces- queda apoyada sobre su caparazón.

beso de la mujer de Boric.jpg Irina Karamanos, la mujer de Gabriel Boric, consuela a su esposo con un beso tras quedar atascado en un tobogán para niños. (Foto: Captura de TV)

Finalmente, logró salir, y se tocaba una rodilla como si hubiese sufrido algún pequeño golpe. Su mujer, Irina Karamanos se acercó para ver cómo estaba y le dio un beso en la boca como consuelo.

Tal vez, lo único que rescate Boric de la "doble caída" del domingo en Chile. En este "blooper" viralizado, como símbolo de la caída electoral a manos de la extrema derecha por la reforma constitucional.