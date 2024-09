El dolor del hijo del argentino asesinado a tiros en Cisjordania: "Papá tenía..."

La familia Podsmeser.avif

“Tan pronto como escuché ‘helicóptero’ me di cuenta de que la situación era difícil. Luego me dijeron que no tenía sentido ir al hospital, sino que me fuera directamente a casa y esperara. Allí ya entendí todo”, siguió en una entrevista con el diario israelí Yedioth Aharonot.

“Papá, papito, tenía un corazón de oro. De él aprendí a ser una persona de buenas intenciones, a vivir la vida sin rencores. Amaba profundamente a los niños, se preocupaba por ellos, nos hacía reír y nos levantaba el ánimo a todos”, contó el joven.

El propio Sebastián es un sobreviviente de la fiesta Supernova de Reim, en el sur de Israel, donde fueron asesinados por Hamas unos 364 jóvenes el 7 de octubre del año pasado.

Sebastián era amigo de Almog Sarusi , cuyo cuerpo fue recuperado de Rafah la semana pasada después de que fuera asesinado por sus captores. “Papá me acompañó todos los meses después del ataque del 7 de octubre. Él siempre estuvo ahí para mí y me ayudó, realmente era un hombre increíble. El dolor es grande, todavía no puedo creer lo que pasó”, dijo Sebastián.

“Todos lo conocían en el área de tránsito, hacía el trabajo lo mejor que podía, una persona laboriosa”, agregó.

Adrián Podmesser, residente de la localidad de Ariel, estaba casado y era padre de cuatro hijos. “Papá, era un hombre con un corazón enorme. De él aprendí a ser una persona con buenas intenciones. Vivía la vida sin andar haciendo cálculos. Papá quería mucho a sus hijos y nos cuidaba. Ahora nos haría reír y nos animaría a todos”.C

Cómo fue el asesinato de Adrián en Cisjordania

Adrián Marcelo Podzamczer, quien hacía muchos años que vivía en Israel, fue asesinado este domingo en un ataque terrorista perpetrado en el paso fronterizo del puente Allenby, que separa a Jordania de Cisjordania, donde además hubo otras dos personas fallecidas, al tiempo que el agresor fue abatido.

El atentado ocurrió este domingo a las 10:30 de Israel, cuando un terrorista se acercó a la zona del puente Allenby en un camión y tras bajarse del rodado comenzó a disparar contra las fuerzas de seguridad israelíes que operaban en el puente, según indicó el Ejército local en un comunicado.

El sujeto fue identificado como Maher Dhiab Hussein al-Jazi, de 39 años, ciudadano jordano de la ciudad de Udhruh, al sur de Jordania, al este de Petra, y resultó abatido tras abrir fuego.

Además del argentino-israelí, también fueron asesinados en el ataque Yohanan Shchori, de 61 años y padre de seis hijos, del asentamiento cisjordano de Ma`ale Efraim; y Yuri Birnbaum, de 65, del asentamiento de Na`ama.

Según informó Times of Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel en un principio temieron que el camión estuviera cargado de explosivos, pero finalmente esa hipótesis se desestimó, más allá de que el terrorista sí estaba armado.

El atentado fue perpetrado en el cruce también conocido como Puente del Rey Hussein, que el único paso de Cisjordania con Jordania.