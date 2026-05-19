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Yanina Latorre y Nancy Pazos hicieron una tregua inesperada y liquidaron a Wanda Nara tras los Martín Fierro

Yanina Latorre y Nancy Pazos dejaron a un lado las diferencias históricas y protagonizaron un distendido momento detrás de cámara.

19 may 2026, 22:35
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Yanina Latorre y Nancy Pazos hicieron una tregua inesperada y liquidaron a Wanda Nara tras los Martín Fierro
Yanina Latorre y Nancy Pazos hicieron una tregua inesperada y liquidaron a Wanda Nara tras los Martín Fierro

Yanina Latorre y Nancy Pazos hicieron una tregua inesperada y liquidaron a Wanda Nara tras los Martín Fierro

Un gran grupo de conductoras terminaron indignadas luego del triunfo de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro en la categoría Labor conducción femenina por su trabajo hecho en Masterchef Celebrity Argentina 2025/26. En las votaciones, superó ni más ni menos que a Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Gran parte de los invitados presentes en el salón, así como también varios periodistas y analistas de la ceremonia, pusieron el foco en la polémica que generó el premio. Muchos consideraron que el triunfo no era del todo justo, principalmente porque el reality culinario es un programa grabado, mientras que el resto de los nominados afrontan el desafío de salir al aire en vivo todos los días, con toda la presión, exposición e imprevistos que eso implica.

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En ese contexto, la mediática consiguió algo que parecía impensado: unir, aunque fuera por unos minutos, a Nancy Pazos y Yanina Latorre en una misma postura. Las periodistas, históricamente enfrentadas y con miradas muy distintas sobre casi cualquier tema, coincidieron en sus críticas y dejaron momentáneamente de lado sus diferencias para opinar en la misma sintonía sobre los resultados de la terna.

Me voy”, lanzó Nancy, visiblemente molesta. La escena no pasó desapercibida y generó un clima de tensión en el estudio, justo cuando todas las miradas estaban puestas en su reacción. Fue entonces cuando la conductora de SQP (América TV), entre risas y con ironía, remató: “Se va indignada porque ganó Wanda ”.

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Como si fuera poco, Yanina decidió estirar este inesperado capítulo de reconciliación también en sus historias de Instagram, donde continuó alimentando la novela con comentarios. "Nancy Pazos es mi nueva amiga. Aclaro: no me golpeé la cabeza".

Yanina Latorre en historias

Qué dijo Yanina Latorre de Wanda Nara y Martín Migueles

Yanina Latorre terminó convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro 2026, aunque el momento más explosivo no ocurrió dentro del salón del Hotel Hilton, sino en plena salida ante las cámaras.

Todo comenzó cuando un grupo de cronistas le comentó que Wanda Nara había confirmado su separación de Martín Migueles. Lejos de esquivar el tema, la conductora de SQP (América TV) reaccionó fiel a su estilo filoso y lanzó, sin filtro: “Separados tiene los papos ella”. Tras la frase, siguió caminando como si nada, mientras alrededor estallaban las risas y la sorpresa por semejante respuesta.

Pero la escena tuvo un segundo capítulo todavía más viral. A los pocos metros, Yanina no pudo contener la carcajada, se agachó en plena puerta del hotel y terminó en cuclillas, tentada por lo que acababa de decir. La secuencia rápidamente empezó a circular en redes sociales y se transformó en uno de los videos más comentados de la noche.

Detrás de esa reacción había una historia reciente que todavía seguía caliente. Días antes, la propia Yanina había contado al aire que Wanda la llamó personalmente para asegurarle que su vínculo con Migueles estaba terminado desde hacía varias semanas y que incluso estaba comenzando una nueva historia con Agustín Bernasconi.

Sin embargo, horas después todo cambió. La panelista reveló en vivo que Migueles había pasado la noche en la casa de Wanda viendo el partido de River junto a los hijos de la mediática, algo que la hizo explotar de bronca. “Anoche Wanda nos mintió a todos. Me tomaste por boluda, Wanda, me llamaste ”, disparó indignada frente a las cámaras.

Con ese contexto todavía fresco, la consulta de los periodistas en los Martín Fierro fue la chispa perfecta para encender nuevamente a Yanina, que respondió con una de esas frases cortas y demoledoras que rápidamente terminan viralizándose.

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