El gobierno de Biden acusó a Lula de "repetir como loro" el mensaje de Putin y Brasil le contestó

cancilleres de Rusia y Brasil.jpg Los cancilleres de Rusia y Brasil, en una reunión en Brasilia. (Foto: Captura de TV)

Pero las palabras de Lula sobre ver a Ucrania en el mismo nivel que a Rusia en el conflicto - cuando Vladimir Putin fue quien decidió la invasión de febrero de 2022 - no cayeron bien en Washington.

El mandatario brasileño trabaja en una propuesta de paz para esa guerra en Europa, pero con sus dichos, solo logró un cortocircuito con los Estados Unidos, justo cuando busca recuperar el protagonismo internacional de su país.

"Repetir como loro el mensaje de Putin"

La definición fue tajante y dura. No de un diplomático. Pero sí acorde con el cargo de John Kirby el funcionario de la Casa Blanca que criticó abiertamente al gobierno de Lula. Es el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En el momento en que los Estados Unidos tiene grandes dificultades con Rusia (por la guerra en Ucrania) y con China ( por Taiwán y la competencia económica mundial) Lula estuvo con Xi jinping y ahora el canciller ruso, Serguei Lavrov está en Brasilia.

consejero John Kirby.jpg John Kirby funcionario de Joe Biden dijo que Lula "repite como loro las indicaciones de Putin". Foto: Captura de TV)

Justamente en Brasilia, el canciller Mauro Vieira dijo que la visión que tiene Brasil del conflicto es la misma de Rusia. Eso, en la Casa Blanca esquivale a una declaración altamente inconveniente. Rusia invadió a Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022. Lo hizo según el Kremlin para "proteger" a las minorías rusas en el país vecino. Pero los combates siguen luego de 14 meses de conflicto. Rusia ocupó todo el este del territorio ucraniano y no muestra intenciones de retirarse ( De hecho, el parlamento ruso incorporó esa zona del Donbás como parte del territorio nacional).

Lula además declaró que tanto Rusia como Ucrania son responsables y ambos querían esa guerra. Sin embargo, desde su llegada al palacio del Planalto, el nuevo presidente brasileño quiere sacar adelante un plan de paz para detener ese conflicto.

Desde la Casa Blanca, esas dos posturas no cierran, a menos que sea repetir un plan de Vladimir Putin que no persigue la paz que quieren los Estados Unidos y el propio Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania. Por eso, la frase de "repite como loro el mensaje de Putin" de Kirby a Lula.

La respuesta diplomática, pero igualmente contundente

El canciller Vieira dijo que no conocía esa frase y no sabía porqué ese funcionario de Estados Unidos la había dicho. "Ese no es el pensamiento de Brasil", avanzó un poco más el canciller. Lula estuvo en la Casa Blanca con Biden. Se reunió con Xi jinping y ahora el canciller ruso está en Brasilia.

Para Lula, es la muestra más acabada del regreso brasileño a la política internacional como líder regional. En la Casa Blanca, aplauden su presencia en Washington, pero recelan de los vínculos con Beijing y Moscú.