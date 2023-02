Lula viaja a Washington para reunirse con Biden y se posiciona como líder regional.

El líder del PT será recibido por Biden en la Casa Blanca el viernes, para poner sobre la mesa temas como la dinamización de la economía, temas ambientales, fortalecimiento de la democracia y derechos humanos.

Será el tercer viaje al exterior de Lula desde su regreso a la Presidencia de Brasil, tras haber realizado visitas a la Argentina y a Uruguay: para después de marzo pretende ir a China.

Brasil y Estados Unidos enfrentan desafíos similares en lo que respecta a la radicalización política y el discurso de odio en redes sociales.

El medio ambiente será uno de los principales temas durante la reunión bilateral, en contraposición con la política que tenía su antecesor, Jair Bolsonaro, en la materia.

En ese sentido, Da Silva buscará un mayor compromiso de los países desarrollados en el cumplimiento de sus compromisos de financiación en el área climática.

Donald Trump resiste en la Casa Blanca y no acepta la derrota (Foto:AP) La Casa Blanca vuelve a estar polarizada entre los simpatizantes del actual presidente, Joe Biden y los seguidores del ex mandatario, Donald Trump. (Foto: archivo)

El vínculo de la economía de Brasil y Estados Unidos, ¿en un buen momento?

En el ámbito económico, se están realizando esfuerzos para impulsar las inversiones, particularmente en transición energética y generación de energía limpia, y una mayor integración de las cadenas productivas.

También debe prestarse especial atención a la promoción de la agenda de derechos humanos, en particular en temas como la lucha contra el hambre y la pobreza a escala mundial, los derechos de los pueblos indígenas y el combate al racismo.

Además de su reunión con Biden, el brasileño tiene previstos encuentros con el senador Bernie Sanders; con congresistas demócratas; representantes de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Para el sábado al mediodía está planificado el regreso del mandatario y su comitiva a Brasil.

La fugaz visita de Lula a la Casa Blanca también lo posicionará como el principal referente regional, en desmedro del presidente Alberto Fernández, quien todavía no logró fijar fecha para ir a Washington para reunirse con Biden.