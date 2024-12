El Gobierno condenó el bombardeo ruso que dañó la sede de la embajada argentina en Ucrania

Además, el comunicado destacó: “Condenamos enérgicamente cualquier acto que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático y de la población civil, e instamos al cese inmediato de las hostilidades y al respeto de las normas internacionales”.

Así quedó la embajada argentina en Ucrania tras los bombardeos rusos: las fotos de los destrozos

Rusia sigue con sus renovados y reforzados ataques sobre Ucrania y sus bombardeos afectaron a la Embajada argentina en Kiev, la capital de ese país. El impacto y la explosión causaron daños en el edificio y en su interior. Una foto en las redes sociales permite apreciar los destrozos en uno de los salones.

La andanada de cohetes tuvo epicentro en una zona de la capital ucraniana con varias sedes diplomática. Además de la Argentina, también resultaron dañadas la de Albania, Macedonia del Norte, Palestina, Portugal y Montenegro. Afortunadamente, la embajada argentina sólo registró daños materiales como consecuencia de las bombas.

embajada argentina en kiev.jpg

Ataque com misiles de Rusia sobre Kiev

Rusia dijo que tomaría represalias por el asesinato del general Kirilov, responsable de verificar el desarrollo de armas biológicas por parte de Ucrania. Este ataque sobre la capital de ese país debe tomarse como el primer paso dado por el Kremlin. Pero esta vez, lo que sorprende son los blancos. Se afectaron a 6 edificios de representaciones diplomáticas: La Argentina, Portugal, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Palestina.

El ataque ruso a Kiev que impactó en media docena de embajadas se dio en esta nueva etapa de refuerzo ruso en su ofensiva. Putin acaba de decir que no sabe cuánto tiempo llevará, por ejemplo, sacar a todos los ucranianos de la reunión del Donetsk, pero que no terminará hasta que cumpla esa tarea. Alarmas antiaéreas alertaron a la población desde temprano y no solo la capital fue objeto de los misiles. También hubo bombardeos sobre la ciudad de Odessa, el puerto de Ucrania en el mar Negro.

En Kiev se escucharon al menos tres explosiones llegando el momento del amanecer. Los misiles cayeron en varios distritos de la capital. Una de esas zonas concentra a varias embajadas y 6 de ellas resultaron con daños por el ataque ruso.

El ataque causó un muerto y por lo menos 12 heridos, además de dejar sin calefacción a 630 edificios residenciales, 16 centros médicos y 30 escuelas y jardines de infantes, pero no hay datos de víctimas en ninguna de las embajadas.