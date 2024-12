El momento en que una bomba explotó y mató a un general de Putin por orden de Ucrania

Embed

El artefacto explosivo estaba en un "scooter" eléctrico que estaba estacionado junto a la puerta del domicilio del general.

Ucrania se atribuye haber realizado esta operación que puede escalar aún más una guerra que va camino a cumplir tres años de combates y bombardeos.

Golpe en el corazón de Moscú y de las fuerzas de Vladimir Putin

La bomba estalló en el momento en que el general y su asistente dejaban el edificio. Fuentes del gobierno ruso dijeron que por lo que se ha podido recolectar en el lugar del atentado se cree que el explosivo - de gran poder - estaba oculto en un "scooter" eléctrico que estaba en la puerta de acceso al edificio. Por el momento en que se desencadenó la explosión también se sospecha que se hizo deetonar con un mecanismo a distancia, pero que probablemente, el asesino o los asesinos estaban observando y esperando la salida de Kirilov para asegurarse su muerte.

La explosión no solo mató a los dos hombres. También causó un daño importante en las dos puertas en ese sector del edificio y destruyó parte de las paredes de ladrillo. Se encontró el "scooter" tirado sobre el piso nevado, pero en muy buen estado para haber sido el lugar elegido para esconder semejante artefacto explosivo. La onda expansiva y las esquirlas también dañaron a algunos de los autos estacionados frente al edificio de donde salío el general Kirilov.

restos de la bomba contra general ruso .jpg Los daños que causó la explosión que mató al general ruso y los restos del "scooter" en donde se cree se ocultó el dispositivo mortal. (Foto: A24.com)

Ucrania reinvindicó el asesinato del general Kirilov

El gobierno de Zelensky se atribuye la responsablidad de este atentado mortal. El servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo que eran los que llevaron adelante este ataque en plena capital de la Federación rusa, en Moscú. Lo mismo dejan trascender desde el Kremlin, por lo que es fácil esperar represalias y una nueva escalada en la Guerra.

El teniente general Kirilov era de los más importantes en la estructura militar de Vladimir Putin. Tenía bajo su responsabilidad algo muy imoprtante sobre el propio terreno de Ucrania. Presentaba con regularidad informes reservados sobre la actividad de EE.UU. en laboratorios biológicos. Desde el comienzo de la guerra entre ambos países, Rusia acusó a Estados Unidos de haber desarrollado en todos estos años, plantas para la producción de armas biológicas, que tuvieron como sede a ucraniía. Sin embargo, hasta el momento, no se pudo hallar ningún elemento que habilite esa acusación. Los medios norteamericanos icen que es probable que los Estados Unidos tengan ese tipo de arsenal, pero no hay evidencia de que hayan sido utilizado en ese conflicto.

putin y kirilov .jpg Vladimir Putn perdió a uno de sus principales generales en el atentado que terminó con la vida de Kirilov. (Foto: A24.com)

Kirilov era considerado un héroe en Rusia. En septiembre de 2022, informó que el Departamento de Defensa de EE.UU. financia y controla 336 laboratorios biológicos en una treintena países y que más de 50 se encuentran en la cercanía inmediata de las fronteras rusas.

Kirílov denunció entonces que "sus actividades van acompañadas de un empeoramiento de la situación epidémica con infecciones especialmente peligrosas y económicamente importantes, así como de la aparición de enfermedades infecciosas atípicas para una región concreta". Algo similar a lo que Trump insinuó sobre China y el Covid durante su primera presidencia.

El presidente electo de los Estados Unidos, dijo justo antes de este atentado, que el presidente Biden cometió "un error estúpido" al permitir que ucrania use armas norteamericanas para Ucrania use sobre territorio ruso y no solo para proteger su tierra ocupada. Ahora se espera la respuesta rusa. La guerra entre ambos países está proxima a cumplir 3 años.