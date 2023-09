El imperdonable error que sufrió un niño con discapacidad arriba de un micro escolar

"No me dio la vida, pero me la devolvió con su ayuda fundamental", dijo Aparecida Da Cruz, la madre de Leo. Una mujer, con un llamado clave a la policía permitió que se evitara una posible tragedia. El niño tiene 11 años y una conducta con rasgos autistas. Por eso va a una escuela diferenciada llamada Alfonso X, el sabio. Pero su vida corrió un grave riesgo por la negligencia de por lo menos dos adultos.