El mensaje de despedida de Joe Biden a los demócratas por las elecciones en EE.UU.

"El futuro está en nuestras manos. Debemos preservar la democracia en los Estados Unidos", dijo Joe Biden en la primera noche de la Convención Demócrata. Dio un discurso de casi una hora en la que pasó el testimonio del liderazgo a su vicepresidenta, Kamala Harris.

Embed

Joe Biden fue ovacionado durante varios minutos mientras los asistentes gritaban "gracias Joe", a modo de despedida de la política del veterano presidente. El mandatario, de 81 años, no dejó pasar la oportunidad para atacar a Donald Trump: "No se puede querer a la democracia y al país solo cuando ganás una elección", le dijo y a modo de cierre de su vida política expresó: "Dí lo mejor de mí a los Estados Unidos".

La despedida de Biden: "Thank you, Joe"

Joe Biden fue presentado por su hija menor, Ashley. Seguramente, no fue el escenario que imaginaba hasta antes del debate con Donald Trump. Seguramente por eso, antes de comenzar a hablar, pasó varios minutos mirando a todos los rincones del centro de la convención, emocionado. Mientras la gente gritaba "Gracias, Joe", una despedida para el presidente. También un reconocimiento para una vida dedicada a la política que inició en 1972. Es el políticó que más veces representó a su estado - Delaware - en el senado norteamericano, fue ocho años vicepresidente ( de Barack Obama) para este cierre como presidente de los Estados Unidos.

Por eso, la ovación que recibión en Chicago, aunque muchos de los que lo aplaudieron - como Nancy Pelosi - fueron los que usaron todos los recursos para convencerlo de declinar su candidatura para ser reelecto.

biden y kamala harris.jpg Joe Biden, saluda con su mujer, Jill y con Kamala Harris, la candidata presidencial de los demócratas. (Foto: Gentileza The hill)

Joe Biden tuvo tres ejes para su discurso de 52 minutos. Primero, una despedida personal de la vida pública, luego pasar la antorcha del liderazgo a Kamala Harris y finalmente, pero no menos importante, atacar a Donald Trump y el peligro que representa un eventual regreso a la Casa Blanca.

biden emocionado en la convención demócrata.jpg Al lado de su hija, que fue quien lo presentó para su discurso, Joe Biden se seca las lágrimas, emocionado en la convención demócrata. (Foto: Gentileza NYPost)

Sobre Kamala Harris, la "heredera" frente a Donald Trump dijo: "Ella es dura. Ella tiene experiencia. Y tiene una enorme integridad”, dijo Biden y añadió: “Fue la mejor decisión que tomé en toda mi carrera”.

Con esas cualidades, aseguró que el 5 de noviembre derrotará a Donald Trump y su colección de mentiras a lo largo de estos años. También destaco que como muchos de los mejores presidentes de la historia norteamericana, "Kamala, primero fue vicepresidente".

Luego, se ocupó directamente en atacar a Donald Trump y pedir a los demócratas y a todo el país que no permitan con su voto que pueda volver a la Casa Blanca por otros 4 años.“No puedes amar a tu país solo cuando ganas”, argumentó en una reerencia directa a que Trump ha despotricado contra el sistema electoral, los gobernadores y alcaldes de otro partido y la "decadencia en general del país", desde que salió de Wahington como expresidente.

“Donald Trump dice que somos un país en decadencia. Dice que estamos perdiendo. ¡Él es el perdedor! Está totalmente equivocado”, exclamó. Antes de hacer la comparación entre la trayectoria de Kamala y la de Trump: “El crimen seguirá bajando cuando pongamos en la Casa Blanca a una fiscal en lugar de un delincuente convicto”. Kamala Harris fue fiscal general del estado de California. Donald Trump fue condenado en un tribunal de Nueva York por 34 casos en su contra.

Por lo tanto, el mensaje final para el 5 de noviembre fue: "La democracia ha prevalecido. La democracia ha cumplido. Y ahora la democracia debe ser preservada”.

La despedida anticipada de Joe Biden

Habló en el primer día de la convención no por casualidad. Es el "menos importante" de la semana que cierra con el discurso del candidato presidencial (Kamala Harris). Pero justamente, su participación inicial tuvo un claro contenido simbólico. Presentarse como presidente de la Nación, para un relevo mucho más que generacional. De un blanco, moderado, de adad avanzada (81) a una afroamericana, jóven ( 59 años) con ideas más radicalizadas y con una visión diferente del mundo y de los Estados Unidos. La imagen opuesta a lo que proyecta Donald Trump.

A modo de resumen de su carrera de 52 años en la política dijo: "Me quedan 5 meses como presidente y tengo aún mucho trabajo por hacer". Se despidió como quién no tiene ya más nada que entregar: "Siempre puse al país por encima de mis intereses. Estados Unidos ("America", dijo) le he dado lo mejor de mí".