Rusia advirtió sobre una III Guerra Mundial tras la decisión de Joe Biden sobre Ucrania

joe Biden está a sólo 63 días de entregar el poder. Sin embargo, acaba de tomar una decisión que hasta ahora nunca había hecho pese al reclamo permanente del presidente de Ucrania, por la peligrosa derivación que puede tener el conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia.

Vladimir Putin y la advertencia para Joe Biden

Durante más de un año, Volodimir Zelensky reclamó misiles de largo alcance a los Estados Unidos. No solo pidió dinero, armas, municiones y satélites. A medida que Rusia fue extendiéndose sobre el territorio ucraniano, su presidente pidió aviones sofisticados - como los F-16 - para utilizar en su fuerza aérea. Pero el problema principal se dio con los misiles de largo alcance, por varios motivos.

Primero, porque Ucrania dejaría de combatir para defender o recuperar su territorio y pasaría a un nivel de ataque propio de una guerra completa entre dos países. Estados Unidos no quiso nunca que esa escalada se diera más allá de algún ataque puntual con drones (sobre Moscú, neutralizados) o en lugares de la frontera común.

Pero el tema principal de los misiles de largo alcance es otro, aún más grave. Esos misiles son manejados solo por Estados Unidos o los integrantes de la OTAN. Los militares ucranianos no están capacitados para utilizarlos, por lo que la autorización de Joe Biden implica que personal de la OTAN se involucre directamente en atacar a Rusia.

Es a esa situación que Vladimir Putin reaccionó inmediatamente, tal como lo advirtió durante los primeros meses de la guerra con Ucrania.

Satisfacción de Volodimir Zelensky y preocupación en el mundo

En cuanto se conoció la noticia, que dio como primicia el New York Times, Volodimir Zelensky publicó un extenso mensaje saludando la decisión de Joe Biden.

tuit de zelensky.jpg El presidente de Ucrania agradeció la decisión de Joe Biden de darle misiles de largo alcance a Ucrania. (Foto: Cuenta de X de Zelensky)

En su cuenta de "X", Zelensky escribió: "Estoy profundamente agradecido a todos nuestros socios que nos apoyan con sistemas de defensa aérea y misiles. Se trata de un esfuerzo verdaderamente global. Cada vez que Rusia lleva a cabo este tipo de ataques, se pone de relieve lo importante que es que los socios no dejen sistemas como Patriot y otros abandonados en depósitos, sino que se los proporcionen a quienes saben cómo proteger vidas y los necesitan con urgencia".

"Aún no hemos recibido todos los sistemas necesarios de nuestros aliados, pero seguimos trabajando para lograr ese objetivo. Una vez que estos sistemas estén en funcionamiento, nuestra capacidad para repeler ataques será mucho mayor. Una cosa más: el plan para fortalecer Ucrania es el Plan Victoria que presenté a nuestros socios. Uno de sus elementos clave es dotar a nuestro ejército de capacidades de largo alcance. Hoy en los medios de comunicación se ha dicho mucho que hemos recibido la aprobación para emprender acciones relativas, pero los ataques no se llevan a cabo con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí solos", agregó.

Pero la decisión de la Casa Blanca tiene otro costado preocupante. Vladimir Putin señaló las posibles derivaciones tras esta medida de Joe Biden. "Si se toma esta decisión, significará, nada menos, que la implicación directa de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania. Esa es una implicación directa", dijo y concluyó: "Si es así, cambiará la naturaleza del conflicto".

En una declaración personal, Donald Trump Jr. coincidió con el presidente ruso."El complejo industrial militar parece querer asegurarse de que comience la Tercera Guerra Mundial antes de que mi padre tenga la oportunidad de crear la paz y salvar vidas".

misiles de largo alcance.jpg Los misiles de largo alcance que Estados Unidos pone a disposición de Ucrania. (Foto: Gentileza GRaphic News)

Los misiles forman parte de la red conocida por sus siglas en inglés ATACMS (Army Tactical Missile System). Es el sistema de misiles como armas tácticas que comenzaron a utilizarse en la primera Guerra del Golfo en 1990. Su alcance llega hasta los 300 kilómetros, por lo que Ucrania podría producir daños en territorio ruso mucho más allá de lo considerado como "previsible" en su lucha por recuperar la zona esta ocupada por las tropas del Kremlin.

No tienen rango suficiente para llegar hasta Moscú (850 km. en línea recta desde Kiev), pero es una escalada en el conflicto, por una decisión del presidente Joe Biden, cuando le quedan sólo 63 días en la Casa Blanca.