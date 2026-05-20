El duro momento de Wanda Nara que reveló Flor de la V: “Me impactó verla así”

De acuerdo a su testimonio, Wanda Nara no logró contener la emoción y terminó llorando frente a ella. “Se larga a llorar desconsoladamente”, afirmó Flor de la V, quien además explicó que la empresaria la apartó del resto de los invitados para mantener una charla privada lejos de las cámaras y el ruido de la fiesta.

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En ese intercambio íntimo, la mediática habría reconocido el duro momento personal que atraviesa. “No puedo disfrutar nada”, le confesó, visiblemente afectada por los conflictos que mantiene con Mauro Icardi.

La conductora también reveló parte de la conversación vinculada a los problemas familiares que habría atravesado horas antes de asistir a la ceremonia. “Estoy cansada de este hijo de puta”, habría dicho Wanda en referencia al futbolista.

Además, siempre según el relato de Flor, la empresaria explicó el difícil panorama que tuvo que enfrentar durante esa jornada. “Hoy fue un día fatal para mí porque tuve que pasar por la embajada de Turquía porque me quiere sacar las chicas”, aseguró.

Por último, Flor de la V relacionó ese profundo llanto con el clima hostil que, según trascendió, se vivió tras la consagración de Wanda Nara en los Martín Fierro. “Después yo también lo uno un poco a lo que sucedió en la fiesta que, según dicen, cuando ella ganó nadie aplaudió”, comentó.

Y cerró con una contundente reflexión sobre el estado emocional de la empresaria: “Habrá sido un poco de los dos, un poco de lo que sucedió en el día y un poco de la hostilidad”.

Flor de la V y Wanda Nara - captura

Qué actitud tomó Wanda Nara mientras la destrozaban por ganar el Martín Fierro

La consagración de Wanda Nara como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026 generó una verdadera revolución en el mundo del espectáculo y desató todo tipo de reacciones dentro del ambiente artístico.

La empresaria y figura de Telefe logró quedarse con una de las ternas más competitivas de la noche gracias a su trabajo al frente de MasterChef Celebrity, donde compartía nominación con conductoras de amplia trayectoria como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Además de obtener el reconocimiento como mejor conductora, Wanda también celebró la victoria de su programa en la categoría de mejor reality. Sin embargo, fue precisamente su premio individual el que terminó convirtiéndose en el eje de las críticas y comentarios posteriores a la ceremonia.

Wanda Nara foto con los Martín Fierro

En medio de la polémica, el presidente de APTRA, Luis Ventura, explicó públicamente por qué decidió votarla. “Yo la voté. Respeto las críticas, pero yo la voté. La voté porque me dio la impresión que Wanda se reinventó”, sostuvo.

Lejos de entrar en conflicto por los cuestionamientos, Wanda Nara eligió mostrarse distendida en sus redes sociales. Primero compartió una postal de los dos Martín Fierro apoyados sobre la cama, acompañada de un agradecimiento especial para Luis Ventura y APTRA.

Más tarde publicó distintas imágenes de la gala y también un momento íntimo junto a su entorno, donde se veía una mesa repleta de figuritas del Mundial y el álbum de fútbol.

“Nuestras noches”, escribió la mediática junto a un corazón, dejando en claro que prefiere enfocarse en sus afectos y disfrutar del presente pese a toda la controversia que rodeó su premiación.