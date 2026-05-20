Qué es el "efecto Venturi": la nueva hipótesis sobre la trágica muerte de los buzos en Maldivas

Eso también puede ayudar a comprender por qué el instructor apareció en una de las cavernas próximas a la entrada. Tal vez, al notar el problema de las "velocidades" de las corrientes dentro de las cavernas, fue el primero en querer regresar. Pero no lo logró y tampoco pudo advertir a sus compañeros.

Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri y Gianluca Benedetti son los buzos fallecidos. Además, un rescatista de la fuerza militar maldiva murió durante las tareas de recuperación tras sufrir problemas de descompresión, por lo que la tragedia dejó seis fallecidos en total.

los cincocuerpos rescatados Los cinco cuerpos ya fueron recuperdos y también las cámara que llevaba cada uno de ellos. (foto: Corriere della Sera)

Los últimos cuerpos rescatados

Con el hallazgo de Giorgia Sommacal y Muriel Oddenino, se completaron las tareas de rescate de las cinco víctimas fatales. El primero de ellos, fue el instructor, Gianluca Benedetti, quien estaba más cerca de la salida de las cuevas. Su cuerpo ya está en Italia, para que se haga todo el exámen completo de los forenses.

La policía local y la Fiscalía de Roma iniciaron investigaciones. Existen diversas hipótesis, pero las causas todavía son desconocidas: se esperan respuestas de las autopsias y de los análisis de las cámaras submarinas recuperadas dentro de la cueva. sin embargo, el "efecto venturi" parece ser la tesis más acertada para explicar el por qué, buzos experimentados no pudieron salir de ese lugar.

Luego, se cree que un cambio en la corriente, el ingreso - por ejemplo de aguas turbias - pudo ser el golpe de gracia para los buzos. A 60 metros de profundidad, se necesitan equipos de iluminación - faros, linternas - para ver por donde se nada. Pero si a la oscuridad habitual, se agregó agua aún más oscura por lo sucia, los buzos puede que se hayan desorientado por completo al estar encerrados en cuevas en medio de una enorme oscuridad.

Otro elemento clave: las cámaras GoPro

Los investigadores, ya con todos los cuerpos recuperados, tienen otro dato importantísimo. Llevaba cada uno una cámara GoPro para registrar su inmersión a 60 metros de profundidad. Por el momento, se desconoce exactamente cómo fue el principio de la tragedia y el desenlace. Aunque la falta de luz no ayude, tal vez, las imágenes cruzadas de las cámaras pueden mostrar que intentaron hacer los buzos para escapar.