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¿Juntos o separados? El video que confirma qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles

Se conoció un material que demuestra si Wanda Nara y Martín Migueles siguen juntos o están separados en medio de las distintas versiones.

20 may 2026, 14:20
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¿Juntos o separados? El video que confirma qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles
¿Juntos o separados? El video que confirma qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles

¿Juntos o separados? El video que confirma qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles

Desde hace varias semanas se instaló de la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, algo que por el momento los protagonistas prefieren evitar hablar en público.

Lo cierto es que hace unas horas trascendió un video revelador que comprobaría la actualidad del vínculo entre ambos después de algunos indicios en redes sociales donde se siguen mostrando en contacto y cercanos en momentos familiares.

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En el programa Puro Show (El Trece) mostraron imágenes del empresario caminando por la calle con las hijas de la ganadora del Premio Martín Fierro a mejor conductora por su labor en MasterChef Celebrity (Telefe).

"Esto sucedió en el Barrio Chino ayer (martes): Migueles caminando con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Me llegó a las cuatro de la tarde este material cuando Wanda se encontraba realizando un trámite en la zona", dijo Matías Vázquez.

Y luego el conductor agregó sobre el presente de la mediática y el empresario: "Podemos confirmar que sigue el amor de Migueles con Wanda más allá de toda la polémica que existe".

Además, planteó que estas imágenes podrían abrir un nuevo foco de conflicto con el futbolista Mauro Icardi. "Esto va a traer bolonqui", concluyó.

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La frase sin filtros de Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Martín Migueles

Yanina Latorre lanzó un comentario desopilante y letal cuando en los Premios Martín Fierro 2026 le consultaron por la separación de Wanda Nara y Martín Migueles.

A la salida del Hotel Hilton, cuando los periodistas le contaron que Wanda Nara les había confirmado que estaba separada de Martín Migueles, la conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) no se guardó nada.

"Wanda dijo que está separada, lo confirmó en la alfombra roja", le advirtió uno de los cronistas. Y Latorre contestó picantísima: "Sí, tiene los papos separados", disparó sin anestesia.

Y eso no fue todo ya que después de su tremenda declaración sobre Wanda se agachó, quedó en cuclillas de espaldas y no podía parar de reírse.

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