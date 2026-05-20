¿Juntos o separados? El video que confirma qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles

Y luego el conductor agregó sobre el presente de la mediática y el empresario: "Podemos confirmar que sigue el amor de Migueles con Wanda más allá de toda la polémica que existe".

Además, planteó que estas imágenes podrían abrir un nuevo foco de conflicto con el futbolista Mauro Icardi. "Esto va a traer bolonqui", concluyó.

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La frase sin filtros de Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Martín Migueles

Yanina Latorre lanzó un comentario desopilante y letal cuando en los Premios Martín Fierro 2026 le consultaron por la separación de Wanda Nara y Martín Migueles.

A la salida del Hotel Hilton, cuando los periodistas le contaron que Wanda Nara les había confirmado que estaba separada de Martín Migueles, la conductora de Sálvese Quien Pueda (América Tv) no se guardó nada.

"Wanda dijo que está separada, lo confirmó en la alfombra roja", le advirtió uno de los cronistas. Y Latorre contestó picantísima: "Sí, tiene los papos separados", disparó sin anestesia.

Y eso no fue todo ya que después de su tremenda declaración sobre Wanda se agachó, quedó en cuclillas de espaldas y no podía parar de reírse.