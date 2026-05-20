¿Le hicieron una brujería? La alarmante advertencia de Wanda Nara tras la polémica por su Martín Fierro.

Los comentarios de su entorno más cercano no tardaron en aparecer. Su mamá, Nora Colosimo, apuntó directamente a la "envidia" como causa del revuelo.

Su hermana Zaira fue más lejos todavía: "Pasame tu nombre completo", respondió en el posteo, dando a entender que ella misma se encargaría de limpiarle el mal de ojo. Una publicación que, entre risas y guiños, resume cómo la familia Nara decidió enfrentar la tormenta mediática.

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¿Qué dijo Nora Colosimo tras las críticas que recibió Wanda Nara tras ganar en los Martín Fierro?

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, no se quedó callada y salió con todo a bancar a su hija desde las redes.

En el posteo donde la conductora preguntaba irónicamente quién le curaba el mal de ojo, Nora apuntó directo a la envidia: "La envidia que manejan wawww! No necesitas la aprobación de colegas / artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos", escribió.

Y fue todavía más lejos: "La mejor conductora 2026 es Wanda Nara, la gente te eligió primero con picos de rating de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten, la gente te eligió, APTRA te premió", continuó firme, sin dejar lugar a dudas sobre su postura.

El cierre fue el más filoso de todo el comentario. Colosimo apuntó directamente contra los colegas que, según ella, ignoraron y ningunearon a Wanda durante la ceremonia: "Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar", cerró, confirmando que la noche en el Hilton estuvo lejos de ser fácil para la flamante ganadora.