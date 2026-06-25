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Desesperación en Venezuela: los dramáticos pedidos de ayuda de quienes siguen atrapados bajo los escombros

En La Guaira, el estado más afectado por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, vecinos y familiares continúan removiendo escombros con herramientas improvisadas.

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Una mujer observa las labores de búsqueda entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira

Una mujer observa las labores de búsqueda entre los escombros de edificios colapsados en La Guaira, Venezuela (Foto: REUTERS)

Los gritos de personas atrapadas bajo edificios derrumbados se convirtieron en la escena más desgarradora que dejó el devastador terremoto que sacudió a Venezuela. En La Guaira, el estado más afectado por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, vecinos y familiares continuaban este jueves removiendo escombros con herramientas improvisadas mientras reclamaban la llegada urgente de rescatistas y maquinaria pesada.

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Más de doce horas después del desastre, en Playa Grande, una de las zonas más golpeadas por el terremoto, se registraron historias conmovedoras como la de Amir, un joven de 16 años, que permanecía atrapado entre los restos de un edificio residencial.

Su rostro y parte del torso aún podían verse entre las estructuras colapsadas. "No te vayas, no me dejes", repetía una y otra vez a las personas que intentaban acompañarlo desde el exterior. Con el correr de las horas, el adolescente comenzó a perder las esperanzas. "Yo creo que quedo inválido. Cada vez se pone más pesado", alcanzó a decir mientras esperaba el rescate.

Escenas similares se repetían en distintos sectores de Catia La Mar, donde vecinos recorrían montañas de concreto intentando localizar a familiares desaparecidos guiándose únicamente por las voces que salían desde debajo de los escombros.

"Ayuda", "Auxilio" y "Ayúdenme, por favor" eran algunos de los pedidos que se escuchaban desde estructuras parcialmente colapsadas. En uno de los edificios destruidos, un vecino logró establecer contacto con una persona atrapada. "¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ", preguntó. "Piso 1", respondió la víctima desde el interior del edificio, donde llevaba casi medio día esperando ser rescatada.

Vecinos realizan los rescates sin maquinaria

La falta de equipos especializados agravó aún más la tragedia. Durante gran parte de la madrugada y de la mañana, las tareas de búsqueda quedaron prácticamente en manos de vecinos, familiares y voluntarios, que intentaban abrirse paso entre los escombros utilizando palas, picos y herramientas domésticas.

La desesperación también marcó la búsqueda de una niña de 11 años, desaparecida tras el derrumbe de un edificio. Su madre permanecía señalando el lugar donde creía que podía encontrarse atrapada mientras observaba cómo los voluntarios retiraban bloques de cemento uno por uno.

Un vehículo permanece aplastado bajo los restos de un edificio colapsado tras los terremotos (Foto: REUTERS)

Un vehículo permanece aplastado bajo los restos de un edificio colapsado tras los terremotos (Foto: REUTERS)

A pocos metros, otra familia repetía incansablemente un mismo nombre. "Eva... Eva... Eva...". Esperaban escuchar alguna respuesta que confirmara que seguía con vida. "Escuchamos a una nena pedir ayuda durante horas"

El vecino Dani Rizo relató una de las escenas más dramáticas registradas tras el terremoto. Según contó, durante varias horas pudieron escuchar la voz de una menor atrapada bajo una estructura colapsada. "¡Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar! Si vienen, la podemos sacar", reclamó desesperado.

Otro de los sobrevivientes, Jean Alexander Capote, describió el drama que atraviesa su familia."Mi casa se cayó completa. Perdí familiares, murió mi suegra y tengo a mi hija desaparecida. No la consigo", afirmó frente a un edificio destruido. Y agregó: "Lo que pasó es terrible. Necesitamos ayuda urgente".

Un vehículo permanece aplastado bajo los restos de un edificio colapsado tras los terremotos (Foto: REUTERS)

Un vehículo permanece aplastado bajo los restos de un edificio colapsado tras los terremotos (Foto: REUTERS)

Estado de emergencia y llegada de rescatistas

Frente a la magnitud de la tragedia, el Gobierno venezolano declaró el estado de emergencia nacional y catalogó a La Guaira como zona de desastre.

La presidenta Delcy Rodríguez informó que equipos de rescate especializados ya se dirigían hacia las zonas afectadas y aseguró que también se trasladaban brigadas desde otros estados para reforzar las tareas de búsqueda tanto en La Guaira como en Caracas. Mientras tanto, distintos países ofrecieron asistencia internacional para colaborar en las operaciones de rescate.

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