El papa León XIV anunció que será operado de un nódulo en un pulmón antes de su llegada a Argentina

Qué dijo el papa León XIV sobre el nódulo que le encontraron en el pulmón

El papa León XIV anunció que será operado de un nódulo en un pulmón. (Foto: Reuters)

León XIV sorprendió a los fieles al compartir personalmente una noticia relacionada con su estado de salud. Durante su intervención posterior al Ángelus, explicó que los especialistas habían identificado una lesión pulmonar en una etapa inicial.

"Recientemente, durante algunos controles médicos, los médicos me encontraron un nódulo localizado en el pulmón", expresó el pontífice.

A continuación, llevó tranquilidad al señalar que la lesión fue detectada de manera temprana y se encuentra bien delimitada.

Según explicó, después de evaluar los estudios, los profesionales consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica. "Los médicos consideran oportuno intervenir. Siguiendo sus consejos, he decidido someterme a una operación para extirparlo", manifestó.

El Papa confirmó que el procedimiento ya fue programado para los próximos días, aunque no precisó la fecha exacta.

Antes de concluir, agradeció el acompañamiento de los fieles y pidió que lo tengan presente en sus oraciones. "Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", expresó ante las personas congregadas en el Vaticano.

Se trata de la primera vez que León XIV comunica públicamente un problema de salud de esta magnitud desde que fue elegido pontífice, el 8 de mayo de 2025.

Cuándo será operado el papa León XIV y cuánto tiempo permanecerá internado

El papa León XIV anunció que será operado de un nódulo en un pulmón. (Foto: Reuters)

Después del anuncio, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó información adicional sobre el procedimiento. Según explicó, la operación se realizará durante los primeros días de la próxima semana y los médicos prevén una internación de aproximadamente siete días.

La intervención está prevista en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, uno de los centros médicos de referencia de Italia y el establecimiento que cuenta con instalaciones destinadas a la atención de los pontífices.

Por el momento, el Vaticano no informó el día exacto de la cirugía ni dio detalles sobre la técnica que utilizarán los especialistas. Tampoco se difundieron precisiones sobre el tamaño del nódulo o los resultados completos de los estudios realizados.

Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión o masa de tejido que puede aparecer en uno de los pulmones y que suele detectarse mediante estudios por imágenes. Su presencia no significa necesariamente que exista un cáncer.

En muchos casos, estos nódulos son benignos y pueden estar relacionados con procesos inflamatorios, infecciones anteriores u otras alteraciones del tejido pulmonar.

Sin embargo, algunas lesiones requieren estudios adicionales para determinar su naturaleza. Entre los factores que los médicos consideran para evaluar un nódulo se encuentran su tamaño, forma, evolución y las características observadas en las imágenes, además de los antecedentes clínicos de cada paciente.

En el caso de León XIV, el Vaticano no informó que el nódulo sea cancerígeno ni confirmó un diagnóstico de malignidad. Lo que sí se conoce es que los especialistas detectaron la lesión en una etapa temprana y recomendaron retirarla mediante una operación.

La operación del Papa genera interrogantes sobre su próximo viaje a la Argentina

La intervención quirúrgica fue anunciada a pocas semanas de una visita internacional especialmente importante para América Latina. León XIV tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre, en una gira pastoral que incluirá encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y fieles de los tres países.

Sin embargo, hasta el momento no se anunció una suspensión ni una modificación oficial del viaje. De hecho, durante el mismo encuentro en el que comunicó su situación médica, el Papa hizo referencia a su próxima visita a Perú.

Al saludar a los fieles peruanos que participaban de una procesión en la plaza de San Pedro, agradeció las oraciones por el viaje pastoral. El gesto fue interpretado como una señal de su intención de mantener la agenda prevista, aunque cualquier decisión dependerá de la evolución de su recuperación.

Cómo es la salud de León XIV

Robert Francis Prevost, elegido papa León XIV en mayo de 2025, tiene 71 años y es el primer pontífice nacido en Estados Unidos.

Desde el comienzo de su papado ha mantenido una agenda de audiencias, celebraciones religiosas, encuentros diplomáticos y actividades pastorales. También es conocido por su interés en el deporte y por practicar actividades como el tenis y la natación.

Hasta este anuncio, no habían trascendido problemas de salud importantes que condicionaran de manera pública su actividad como jefe de la Iglesia católica.